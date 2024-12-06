Evde sünnet işlemi başarısız oldu! Çiftten akıl almaz savunma: "Araştırdım yaptım ve dua ettim"

MYNET|DIŞ HABERLER Amerika Birleşik Devletleri'nin Missouri eyaletinde yaşayan Tyler Wade Gibson ve Bailey Alexus Gibson çifti evlerinde hiçbir tıbbi eğitimleri olmamasına rağmen 18 yaşından küçük bir çocuğu sünnet ederek yaraladıkları iddiasıyla tutuklandı. Yerel medya kuruluşları KRCG-TV ve KMIZ-TV'ye göre Gibson çifti çocuk istismarı ve yetkisiz bir ameliyat yapmakla suçladı.

ŞİKAYETTE BULUNDULAR

Tyler aleyhine mahkemede sunulan mahkeme beyanında sünnet işleminin çiftin evinde gerçekleştirildiği söylendi. Şikayette ayrıca, tıbbi veya cerrahi uygulama yetkisine sahip kayıtlı bir doktor olmamasına rağmen ameliyatı bilerek gerçekleştirdiği belirtildi. Cerrahi operasyon çiftin planladığı gibi gitmediği için 18 yaşından küçük olan çocuk Columbia Üniversitesi Hastanesi'ne nakledildi ve Columbia Üniversitesi Hastanesi'nde görevli bir kişi durumu polise rapor etti.

"4 SAAT BEKLEDİK, YORULDUK"

Çağrıyı aldıktan sonra, memurlar Tyler'ın evine olay hakkında konuşmak için gittiler. Tyler polislere sünnet yaptığını itiraf etti. Sünnet işleminin öncesinde araştırma yaptığını ve dua ettiğini söyledi. Tyler, kanı tutmak için bir ped yerleştirdiğini ve bıçağı sterlize ettikten sonra işlemi yaptığını ifade etti. Polis ayrıca, dört saat sonra beklemekten yoruldukları için sonunda hastaneden ayrıldıklarını söylediğini iddia etti.