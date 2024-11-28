Cezası da yeterli olmadı! Hapisten çıkar çıkmaz komşusunu öldürdü: Kırdığı masa ayağıyla darp etti

MYNET|DIŞ HABERLER Swansea yakınlarındaki Clydach bölgesinde yaşayan 57 yaşındaki Brian Whitelock hapisten çıkar çıkmaz komşusunu öldürdü. 71 yaşındaki kadının evine giren Whitelock önce evde bulunan yemek masasının ayaklarını kırdı ve kadını tahtayla vurarak darp etmeye başladı. Ardından ise mutfak bıçağıyla vahşice saldırdı. Olayın sonrasında polisi arayan Whitelock, "Sanırım onu ben öldürdüm" dedi.

Tutuklama yapan polisin vücut kamerası görüntülerinde Whitelock'un çıplak bir şekilde memurları beklediği görüldü. Tutuklama sırasında Whitelock, "Aman Tanrım, ben ne yaptım, ne yaptığımı hiç anlamıyorum. Kesinlikle onu öldürdüm. Sadece arkasını döndü, ben de onu öldürdüm, ne yaptığımı hiç fark etmedim." ifadelerini kullandı.

DAHA ÖNCE DE CİNAYET İŞLEMİŞTİ

57 yaşındaki Brian Whitelock daha öncesinde de 27 yaşındaki arkadaşı Nicholas Morgan'ı çekiçle döverek öldürdüğü gerekçesiyle suçlu bulunmuştu. Ayrıca delilleri yok etmeye çalışırken kendi kardeşi Glenn'i de çıkan yangında öldürdü.