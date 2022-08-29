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Yoğurt mayalama derdine son! Sağlıklı ve lezzetli yoğurt yapmanızı sağlayacak yoğurt makineleri

29.08.2022 13:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yemek kültürümüzün baş tacı yoğurt; sütün mayalanmasıyla oluşan, besin değeri yüksek, şifa kaynağı bir gıda. Faydaları saymakla bitmeyecek bu değerli besinin bir de evde yapılan en sağlıklı halini tüketiyorsanız çok şanslı olduğunuzu söylemeliyiz. "Evde yoğurt mu? Çok zahmetli." diyenlerdenseniz de sizi zahmetten kurtaracak yoğurt yapma makineleriyle tanıştırmaya geldik. İşte detaylar!

Kullanıcılarından tam not alan, teknoloji harikası Trendyol'da satılan yoğurt makinelerine ulaşmak için buraya tıklayın.

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Yoğurt; her öğün tüketilebilen, en besleyici gıdalardan biri. Ancak yoğurdun vücudumuza fayda sağlayabilmesi için katkı maddeleri içermemesi gerekiyor. Bu nedenle, uzmanların da sıklıkla dile getirdiği gibi, ev yapımı yoğurtlar vücudumuza sağladığı fayda ve sağlıklı olmasıyla öne çıkıyor. Ancak evde kıvamında, lezzetli yoğurt yapmak da büyük bir ustalık gerektiriyor.

Taş gibi bir yoğurdun sırrı nedir?

Evde yoğurt yapmayı deneyen çoğu kişi kıvam tutturamamaktan, mayaladıkları yoğurdun sulu olmasından şikayet ediyor. Taş gibi bir yoğurt yapmanın en önemli adımı, sütün sıcaklığında geçiyor. Mayalama sıcaklığının 42 ila 46 derece arasında olması gerekiyor ki kıvamında bir yoğurt elde edebilesiniz. Bu sıcaklığı ölçmenin çeşitli yöntemleri var: Serçe parmakla kontrol etmek, mutfak termometresi kullanmak gibi. Ancak bunlarla hiç uğraşmadan, zahmetsiz taş gibi yoğurt yapmanın son zamanlarda sıkça tercih edilen bir yolu bulunuyor: Yoğurt makinesi kullanmak!

Bir kez kullananın vazgeçemediği yoğurt makineleri, lezzetli ve sağlıklı yoğurt tüketmenizi sağlıyor. Yoğurt yapmayı keyifli ve pratik hale getiren bu makinelerle "Mayası tuttu mu?", "Kıvamında oldu mu?" gibi sorulara elveda diyecek, yalnızca yoğurt yemenin tadını çıkaracaksınız. Üstelik bazı yoğurt makineleri kefir, peynir yapmanıza da olanak sağlıyor.

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