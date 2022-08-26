Fırının yolunu unutacaksınız! Sıcacık, kıtır kıtır, sağlıklı ve leziz...

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Pandemiyle birlikte evde ekmek yapmaya başlayanların sayısı artmaya başladı. Evde ekmek yapmayı bir kez deneyimleyen çoğu kişi, hem sağlıklı ve lezzetli bir ekmek yediğini düşünüyor hem de ev bütçesine katkı sağladığını... Gerçekten de evde yapılan ekmeğin tadı da, kokusu da her şeyi farklı oluyor; üstelik çeşit çeşit, içine istediğiniz malzemeleri koyabileceğiniz, tamamen zevkinize kalmış ekmekler elde ediyorsunuz. Tam da bu noktada teknoloji harikası ekmek makineleri devreye giriyor. Taze ve sıcacık ekmekler hazırlayabilmeniz için üretilmiş bu makinelerle kepekli, tahıllı, tam buğday, cevizli, zeytinli, pek çok çeşitte ekmek yapabiliyorsunuz. Makinenin içine malzemeler konulduktan sonra hangi vakitte pişirmesini istiyorsanız ayarlayabiliyorsunuz ve günün her saatinde sıcacık ekmekler tüketebiliyorsunuz.

Üstelik ekmek yapma makinesiyle yalnızca ekmek değil; kek, çörek, hatta komposto bile hazırlayabiliyorsunuz. E daha ne olsun değil mi?

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