Kahve nasıl hazırlanmalı? Kahve makineleriyle mi yoksa French pressle mi? İşte farklı kahve demleme yöntemleri

"Kahve içmeden ayılamıyorum." diyenlerdenseniz muhtemelen kahvenin hayatınızda vazgeçilmez bir yeri vardır. Herkesin sevdiği kahve çeşidi tabii ki değişiyor. Farklı demleme yöntemleriyle birbirinden lezzetli ve damak zevkinize uygun kahveler hazırlayabilirsiniz. Demleme yöntemleri arasında öne çıkan makine, French press ve daha birçok kahve demleme tüyosunu sizler için detaylıca inceledik. Gelin,birlikte keşfedelim.

Kolay kahve hazırlamanın yolu kahve makinesinden geçer

Kahve demlemek için en çok kullanılan araçlardan biri olan kahve makineleri, büyük bir pratiklik sağlıyor. Bu ürünler hem ofislerde hem evlerde kolayca kullanılabilir. Makineler, espresso bazlı ve filtre kahve makineleri olmak üzere ikiye ayrılıyor. Filtre kahve makineleri; kahve sürahisi, filtreleme ve su haznesiyle kahvenin içinden özünü çıkararak sürahiye dolduruyor. Makinede filtre kahve demlemek için su, filtre kahve ve eğer makinede filtre bulunmuyorsa filtre kâğıdına ihtiyacınız var. Makinenizin öğütme özelliği varsa çekirdek kahve kullanabilirsiniz. Çekirdek öğütme özellikli bir makine ile taze ve lezzetli kahveler elde etmek isterseniz Philips Grind and Brew Filtre Kahve Makinesi'ne göz atabilirsiniz. Öğütücü özellikli makine önce çekirdekleri öğütüp ardından demleme işlemini yapıyor.

Espresso bazlı kahveleri yapmak için kullanılan makineler ise daha farklı bir yöntemle çalışıyor. Birçok farklı çeşide sahip makineler; kapsüllü, tam otomatik, yarı otomatik ve manuel olarak ayrılıyor. Kapsüllü kahve makineleri ise kapsül kahve ile çalışıyor. Farklı aroma ve çeşitlere sahip kapsül kahvelerden damak tadınıza uygun olanı tercih edebilirsiniz. Diğer türdeki kahve makineleri ise ince çekilmiş kahve kullanıyor. Tam otomatik makineler, kahve haznesine sıkıştırdığınız kahveyi tek tuşla hazırlayabiliyor. Manuel makineler ise suyu kahveye kol gücüyle kurulan yay sistemi sayesinde basınçlı olarak aktarıyor. Espresso kahve makineleriyle latte, cappuccino, Americano ve macchiato gibi kahveler elde edebilirsiniz.

Kahve hazırlamanın en ekonomik yolu french pressler

French press filtre kahve demlemek için kullanılan, uygun fiyatlı ve pratik bir araç. Evlerde sıklıkla tercih edilen french press, az yer kaplaması ve çay, bitki çayı gibi içecekleri de demlemesiyle avantaj sağlıyor. Cam sürahi ve metal süzgeçli piston kapak olmak üzere iki parçadan oluşur. Bu yöntem ile kahve demlemek için cam hazneye 8 gram orta çekilmiş kahve koymanız, üzerine 200 ml sıcak su eklemeniz ve 4-5 dakika beklemeniz yeterli. Ardından pistonu aşağı indirilerek demlenen kahveyi bardağa aktarabilirsiniz. French press ile herhangi bir basınç kullanmadan filtre kahve elde edebilirsiniz. Bu yöntemi kullanarak kahve demlemek isterseniz 600 ml kapasiteli Cambu French Press'i tercih edebilirsiniz

Filtre kahve makinesi için bütçe ayırmak istemiyorsanız ve az miktarda kahve demleyecekseniz French press yöntemini tercih edebilirsiniz. Bu ürün, boyutu ve taşınabilirliği bakımından da avantaj sağlar. Ancak fonksiyonlu ve çok işlevli bir yöntem istiyorsanız makinelere göz atmanız gerekir. Makineler, sıcak tutma ve zaman ayarı gibi özelliklere sahip olabilir. Ayrıca kahvenin filtreden süzülerek demlenmesini tercih ediyorsanız da yine makineleri tercih edebilirsiniz.

Diğer kahve demleme yöntemlerine bir göz atalım

Kahve makinesi ve french pressin dışında kahve demleyebileceğiniz farklı yöntemler de bulunuyor. Espresso veya filtre kahve demlemek için kullanabileceğiniz ürünler ve yöntemler şu şekilde:

Moka Pot

Moka pot ile espresso kahve elde edebilirsiniz. Bu ürünler; su haznesi, kahve filtresi ve en üstte kahve toplama alanı olmak üzere üç parçadan oluşur. Kaynayan suyla oluşan basınç sayesinde su, kahvenin içerisinden geçerek yukarıdaki haznede toplanır. Maliyet ve taşınabilirlik açısından makinelere göre daha avantajlıdır. İtalyanların cezvesi olarak bilinen moka pot ile ateş olan her yerde kahve demleyebilirsiniz. İyi bir moka pot isterseniz Bialetti Moka Express Espresso Cezvesi'ne göz atabilirsiniz.

V60

V60, aromalar açısından daha berrak ve aromatik filtre kahve demleyebileceğiniz bir yöntem sunar. Bu, pour over ve drip yöntemi olarak da bilinir. Konik ve 60 derece açılı V60, içine filtre kâğıdı yerleştirilerek kullanılır. Filtre kâğıdının üzerine konulan kahve, eklenen suyla altta bulunan cam hazneye akarak demlenir. Eğer siz de bu demleme yöntemini uygulamak isterseniz Hario V60 02 Seramik Kahve Demleme Seti'ni tercih edebilirsiniz.

Chemex

Chemex, özellikle 3. nesil kahvecilerin çok kullandığı filtre kahve demleme yöntemlerinden biri. Çalışma prensibi olarak V60 ile benzerlik gösteriyor. Farklılığı ise alt ve üst haznenin tıpkı sürahi gibi birleşik olması. Ayrıca bu demleme yönteminde daha kalın bir filtre kâğıdı kullanılır. Chemex yönteminde kullanılan camın koku geçirgenliği V60'a göre yüksek olduğu için daha aromatik kahveler elde edebilirsiniz. Chemex Cam Kahve Demleme ile lezzetli kahveler elde edebilirsiniz.

Cold Brew

Sıcak filtre kahve demleme yöntemlerinin aksine cold brew, soğuk demleme yöntemdir. Özellikle sıcak yaz gününde sıklıkla tercih edilir. Üst hazneye soğuk ve buz küpleri konur. Orta hazneye orta öğütülmüş kahve eklenir. Kahvenin üzerine filtre kâğıdı ıslatılarak konur. Damlama hızı kişinin isteğine göre değişir. 8-12 saat içerisinde demlenen kahve, soğuk buzlu bir bardakta servis edilir. Hario Soğuk Demleme Sürahisi ile bu keyfin tadını çıkarabilirsiniz.

Sifon Demleme

Sifon demleme, vacuum pot olarak da bilinir. Bu yöntemde sıcak su cam tüpten geçerek kahveyle buluşur. Soğuduktan sonra alt tüpe geri döner. Dikkat çekici tasarıma sahip sistemin altı alevli ısıtıcılarla ısıtılır. Bu yöntemde kalın ve orta arasında öğütülmüş kahve kullanılır. Eğer siz de sifon demleme yöntemi için kaliteli bir ürün arayışındaysanız Epinox Sifon Kahve Demleme Dripper'a göz atmadan geçmeyin, deriz!

Sepette %10'a varan indirimler kazanmak için tıklayın!

Prime üyesi olup bedava kargo ve daha birçok avantajdan yararlanmak için tıklayın!

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

