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Dışarıda içtiği kahvelerin lezzetini evinize taşımak isteyenler için birbirinden güzel kahve makineleri

15.03.2023 12:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Okul, iş ve günlük telaşlar derken bazı zamanlarda rahatlamaya ihtiyaç duyarız. Şöyle mis gibi kokan bir kahveyi yudumlayarak huzur bulmayı kim sevmez ki! Ancak istediğiniz kahveyi içmek için kahvecilere gitmek zorunda olduğunuzu düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Eğer dışarıdaki kahve lezzetini evinize taşımak istiyorsanız sizler için seçtiğimiz birbirinden güzel kahve makinelerine bir şans verebilirsiniz.

Dışarıda içtiği kahvelerin lezzetini evinize taşımak isteyenler için birbirinden güzel kahve makineleri

Teknolojinin hızla geliştiği bu günlerde kahve makinelerinin çeşitleri de giderek artıyor. Tam profesyonellerden, kapsüllü kahve makinelerine kadar pek çok cihaz, dilediğiniz yoğunlukta ve içerikte kahveler sunabiliyor. Kahvenizi evinizin konforunda, huzurlu ve sakin bir ortamda içerek kahve keyfinizi bir üst kademeye çıkarmak istiyorsanız en iyi kahve makinelerini bir araya getirdiğimiz seçkiyi inceleyebilirsiniz.

1. Fazla vakti olmayanlara pratik çözüm: Nespresso D40 Inissia Kapsüllü Kahve Makinesi

Size Starbucks'ın yolunu unutturacak en iyi kahve makineleri

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Dünyanın en güzel kahvelerini bünyesinde barındıran Nestle, sınırları bir üst kademeye taşımaya devam ediyor. Fazla vaktiniz yoksa ve genellikle espresso veya lungo tarzı kahve tüketiyorsanız Nespresso kapsüllü kahve makinesine bir şans verin, deriz. Kapsüllerde ilk günkü tazeliğini koruyan kahveleri yudumlamak için yapmanız gereken tek şey kapsülü makineye yerleştirmek. Kompakt bir tasarımı bulunan cihazı mutfağınızda nereye isterseniz koyabilirsiniz.

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2. Sütün köpüğünden vazgeçemeyenlere: Delonghi Manuel Espresso Makinesi

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İtalya’nın en iyi kahve makinesi üreticilerinden biri olan Delonghi, sunduğu kaliteli ve sağlam hizmet sayesinde kahve severlerin gözde markalarından olmayı başarıyor. Espressonuzu ellerinizle hazırladıktan sonra yanındaki buharlı süt köpürtücü ile yumuşacık latte ve cappuccinolar hazırlayabilirsiniz. Kahve yoğunluğunuzu ve süt kıvamınızı tamamen size bırakan makineyle isterseniz daha sert veya daha yumuşak içimli kahveler hazırlayabilirsiniz.

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3. Filtre kahve severlere: Russell Hobbs Filtre Kahve Makinesi

Size Starbucks'ın yolunu unutturacak en iyi kahve makineleri

Retro tarza sahip Russell Hobbs Filtre Kahve Makinesi'nde yer alan akıllı göstergeyle kahvenin demlenmesine ne kadar kaldığını ve makinenin sıcak tutma süresini rahatça takip edilebilirsiniz. Uygun boyutlarda çekilmiş çekirdek kahvenizi, filtre haznesine koyduktan sonra gerisini makineye bırakın. Gelişmiş başlığı sayesinde suyu tüm yüzeye rahatlıkla ulaştırır, kahvenin aromasını ve yoğunluğunu daha iyi hissetmenizi sağlar. Parçaları kolay çıkarılabilir ve yıkanabilir formda olduğundan, sizlere temizlikte kolaylık sağlar.

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4. Evinde profesyonellik arayanlara: Philips LatteGo Tam Otomatik Espresso Makinesi

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Evinizde çekirdek kahvenin kokusunu sevenlerdenseniz Philips LatteGo serisine bir şans verebilirsiniz. İstediğiniz oranda ve yumuşaklıkta “My Coffee Choice” menüsü ile espresso, latte ve cappuccino hazırlamak çok kolay. 12 farklı büyüklük ölçüsüne sahip olan %100 seramik öğütücüler sayesinde kahvelerinizin çekimini istediğiniz miktarda yapabilirsiniz. Kahveniz, dokunmatik ekrana bastıktan sonra 15 saniye içinde servise hazır hâle geliyor.

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5. Modern ve kompakt tasarım: Melitta Caffeo Passione Tam Otomatik Kahve Makinesi

Size Starbucks'ın yolunu unutturacak en iyi kahve makineleri

İtalyan tasarımına sahip olan kahve makinesi, tasarımıyla mutfağınıza şıklık katar. Tek tuşla 10 çeşit kahve kapasitesi sunar. Aromasafe kapağı sayesinde çekirdeklerinizi uzun süre kokusundan ve aromasından hiçbir şey kaybetmeyecek şekilde muhafaza edebilirsiniz. Süt haznesinin direkt kahve çıkış bölmesine bağlı olması ise kullanım pratikliği sağlar. Kahve lezzetini evinin konforuna taşımak isteyenler ürünü mutlaka incelemeli.

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6. Hem Türk kahvesi yapsın hem filtre kahve: Karaca Hatır Plus Mod 5 in 1 Essential Kahve Makinesi

Size Starbucks'ın yolunu unutturacak en iyi kahve makineleri

Mutfağımızın en gözde markalarından olan Karaca, her kahveyi yapmanızı sağlayacak tek bir cihaz geliştirdi. Güne başlarken, işe veya okula giderken filtre kahvenizi içebilir; misafirlerinizle sohbetinize Türk kahvesi eşliğinde devam edebilirsiniz. Üstelik cihaz, minimal tasarımı sayesinde mutfağınızda fazla yer kaplamaz. Sütlü tercihleriniz için süt kaynatma seçeneği bulunuyor. Kullanışlı tasarım, Türk kahvenizi de ister közde ister normal tatta içebileceğiniz alternatifler sunuyor.

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7. Çekirdekten fincana filtre kahve: Homend Coffeebreak Çekirdek Öğütücülü Filtre Kahve Makinesi

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Uygun fiyatlı ve kaliteli mutfak ürünleri üreten Homend, filtre kahveleriniz için harika bir makine ile karşımıza çıkıyor. Kalıcı altın filtre ile her zaman aynı aromada kahveler hazırlayabilirsiniz. Göstergelerdeki işaretlere göre istediğiniz sertlikte ve kıvamda kahve hazırlamak size kalmış. Üstelik kahveniz olurken yanında beklemenize gerek yok, hazır olduğunda sizler için işaret sesi devreye girer. 35 dakika sıcak tutma özelliğiyle istediğiniz zaman kahvenizi alıp tüketebilirsiniz.

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8. Espresso bazlı sütlü kahveler için: Tchibo Cafissimo Milk Siyah Kapsüllü Kahve Makinesi

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Tchibo’nun sahip olduğu zengin kahve çeşidi yelpazesine tek tuş ve kapsülle ulaşmanız çok kolay. Marka, entegre temizleme tuşu sayesinde, kolayca temizlenebilen kompakt bir tasarım sunuyor. Cihazda yer alan süt tankı sayesinde istediğiniz zaman latte ve cappuccinolar hazırlayabilirsiniz. Kenarları yuvarlatılmış, minimal tasarıma sahip ürüne mutfağınızın her köşesinde yer ayırabilirsiniz. Dokuz dakika sonra kendi kendine kapanma özelliği ise güvenli bir kullanım sağlar.

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9. Mutfağınızda 1950’lilere dönüş: SMEG Filtre Kahve Makinesi

Size Starbucks'ın yolunu unutturacak en iyi kahve makineleri

Kullandığı pastel renklerle mutfağımızın havasını değiştirmeyi başaran Smeg, kahve ekipmanlarıyla da gönlümüzü fethediyor. Cihaz, damlama kontrolü sayesinde mutfağınızı kirletmez, suyun sertliğini size bırakarak istediğiniz aromada filtre kahveyi size sunar. Kahve yoğunluğunuzu kendiniz ayarlayabilirsiniz. Ilık tutma özelliği ile kahvenizi hemen tüketmek zorunda kalmazsınız. Makinenizde kireçlenme başlayınca sizlere gösterir, böylece kahvelerinizin tadını her zaman koruyabilirsiniz.

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10. Tam profesyonellik arayanlara: Sage Appliances The Barista Pro Porta Espresso Kahve Makinesi

Size Starbucks'ın yolunu unutturacak en iyi kahve makineleri

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Evinizde barista havası yaratacak model ile mükemmel kahveler hazırlamaya var mısınız? Kahve çekirdeğinizi değirmende istenen incelikte öğütüp hemen ardından basınçlı mekanizması ile espressonuzu çekebilirsiniz. Kadifemsi yumuşaklıkta espressonuzu ister sade ister sütlü tercih edebilirsiniz. Buharlı süt köpürtme çubuğu sizlere yumuşak süt köpüğü sunarak en ünlü kahvecilerden aldığınız lattelerle yarışacak lezzetler yakalamanıza yardımcı olur.

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