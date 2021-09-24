Evde yalnızken elbisesinin içinde sıkışan TikTok kullanıcısının paylaşımı eğlenceli anlar yaşattı

Kadın, evde yalnızken siyah dar elbisesinden çıkmak için mücadele verdiği bir videosunu paylaştı. Elbisesinden kurtulma çabası her seferinde felaketle sonuçlandı. Çareyi erkek arkadaşına video çekmekte bulduğunu söyleyen Mady, paylaşımına “Bir elbisenin içinde sıkışıp kaldığımı ve erkek arkadaşıma işten eve erken gelip beni kesmesini sağlamak için bir video göndermek zorunda kaldığımı düşünüyorum” notunu ekledi.

MİLYONLARCA KİŞİ İZLEDİ

Elbisesini çıkartmak için büyük bir çaba sarf ettiğini söyleyen Mandy, sonunda ise yorgun düşerek küvetin yanına oturdu. Bu sırada ise köpeğinin üzerine atlaması yeni bir soruna neden oldu. Mandy küvetin içine düşerek erkek arkadaşını burada beklemek zorunda kaldı.

17 milyondan fazla izlenme alan paylaşımına sosyal medya kullanıcıları yorum yapmayı ihmal etmedi. Mandy’in “Yardıma ihtiyacım var” diyerek seslendiği videoya takipçilerinden, “Bunu izlerken kendimi klostrofobik hissediyorum”, “Güldüğüm için kendimi suçluyorum” yorumlarını ekledi.



