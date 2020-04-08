Evdeki bu malzemelerle çok lezzetli bir pizza yapabilirsiniz!

İtalyan mutfağının en gözde lezzetlerinden biri olan pizza bizim toplumumuzda da fazlaca ilgi görüyor. Genellikle pizzayı hazır söyleme alışkanlığımız var ama aslında yapması da en az yemesi kadar keyifli. Bu pizza tarifiyle bir daha dışarıdan pizza söylemeyi aklınızdan bile geçirmeyeceksiniz. Ayrıca daha önce evde pizza yapmayı denediyseniz bütün tarifleri unutabilirsiniz. Bu tarif ile evde kolaylıkla yapacağınız lezzetli bir hamur sizi bekliyor. Bu hamura nefis bir sos eşlik ediyor. Üzerindeki malzemelerde ise dilediğiniz gibi özgürsünüz.

Denediğinizde siz de göreceksiniz ki hem çok kolay hem de çok lezzetli!

HAMUR İÇİN MALZEMELER

2,5 su bardağı un

1 su bardağı süt

1 tatlı kaşığı kuru maya

1 tatlı kaşığı toz şeker

1 tatlı kaşığı tuz

SOS İÇİN MALZEMELER

2 yemek kaşığı domates salçası

1 yemek kaşığı ılık su

1 yemek kaşığı zeytinyağı

1 çay kaşığı kekik

1 çay kaşığı pul biber

ÜZERİ İÇİN MALZEMELER

250 gram mozarella peyniri veya kaşar peyniri

Sucuk

Mantar

Siyah zeytin

Sivri biber

Not: Sadece birkaç malzemeden oluşan pratik pizza hamurunu hazırladıktan sonra üzeri için evde ne varsa kullanabilirsiniz. Sadece peynirle bile hazırlayabilirsiniz.