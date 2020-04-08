Evdeki bu malzemelerle çok lezzetli bir pizza yapabilirsiniz!

İtalyan mutfağının en gözde lezzetlerinden biri olan pizza bizim toplumumuzda da fazlaca ilgi görüyor. Genellikle pizzayı hazır söyleme alışkanlığımız var ama aslında yapması da en az yemesi kadar keyifli. Bu pizza tarifiyle bir daha dışarıdan pizza söylemeyi aklınızdan bile geçirmeyeceksiniz. Ayrıca daha önce evde pizza yapmayı denediyseniz bütün tarifleri unutabilirsiniz. Bu tarif ile evde kolaylıkla yapacağınız lezzetli bir hamur sizi bekliyor. Bu hamura nefis bir sos eşlik ediyor. Üzerindeki malzemelerde ise dilediğiniz gibi özgürsünüz.
Denediğinizde siz de göreceksiniz ki hem çok kolay hem de çok lezzetli!
2,5 su bardağı un
1 su bardağı süt
1 tatlı kaşığı kuru maya
1 tatlı kaşığı toz şeker
1 tatlı kaşığı tuz
2 yemek kaşığı domates salçası
1 yemek kaşığı ılık su
1 yemek kaşığı zeytinyağı
1 çay kaşığı kekik
1 çay kaşığı pul biber
250 gram mozarella peyniri veya kaşar peyniri
Sucuk
Mantar
Siyah zeytin
Sivri biber
Not: Sadece birkaç malzemeden oluşan pratik pizza hamurunu hazırladıktan sonra üzeri için evde ne varsa kullanabilirsiniz. Sadece peynirle bile hazırlayabilirsiniz.
Öncelikle pizza hamuru için süt, maya ve toz şekeri bir kapta karıştırın. Mayanın aktifleşmesi için 5-6 dakika bekleyin.
Bu sırada ayrı bir kapta un ve tuzu derin bir kaba alın. Ortasını havuz gibi açın.
Sıvı maya karışımını ortasına dökün ve tüm malzemeyi karıştırın. Hamur toparlanıp, yumuşak ve ele yapışmayan bir kıvam aldıktan sonra mayalanması için üzerini streç film ile kapatarak oda ısısında 30 dakika bekletin. (Vaktiniz varsa daha uzun süre bekletebilirsiniz, ne kadar çok dinlendirirseniz hamur daha güzel kabarıp mayalanacaktır.)
Hamurunuz mayalanma aşamasındayken sosunuzu hazırlayabilirsiniz. Bir kapta salçayı suyla karıştırın. Zeytinyağı, kekik ve pul biberi de ilave edin.
Mayalanma işlemi tamamlandığında hamuru iki eşit parçaya ayırın.
Unlanmış tezgahın üzerinde elinizle büyüterek yuvarlak şeklinde açın.
Sonrasında fırın tepsisine yerleştirin.
Pizza sosunuzu bir kaşık yardımıyla üzerine yayın.
Üzeri için önce rendelenmiş mozarella peynirini daha sonra da sucuk, mantar, zeytin ve biberi eşit olarak dağıtın. (Mozarella peyniri yerine kaşar peyniri kullanabilirsiniz)
Önceden ısıtılmış 200 derece fırında malzemeler kızarana kadar pişirin.
Dilerseniz servis ederken pizzalarınızın üzerini fesleğen yapraklarıyla süsleyebilirsiniz.
Fesleğen hem sunumu güzelleştirecek hem de lezzet katacaktır.
Evinizde zahmetsizce hazırlayabileceğiniz leziz ev yapımı pizzanız hazır. Afiyet olsun!
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