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  4. Evden gelen sese koştular! Mahalleli sokağa dökülüp meydan dayağı attı: Allah için bırakın

Evden gelen sese koştular! Mahalleli sokağa dökülüp meydan dayağı attı: Allah için bırakın

17.12.2022 13:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da meydana gelen olayda ölen yaşlı adamın evine girip gözlüğünü çalan şahsa mahalleli meydan dayağı attı. Mahalleliler durumu polise haber verirken hırsızlık şüphelisi ''Allah için beni bırakın'' diye yalvardı. Yaşlı adamın torunu ise ''Bu ne ölen adamın gözlüğünü çalmışsın'' diye tepki gösterdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri hırsızlık zanlısını gözaltına aldı.

Evden gelen sese koştular! Mahalleli sokağa dökülüp meydan dayağı attı: Allah için bırakın

Edinilen bilgiye göre olay 16 Aralık günü Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı Döşeme Mahallesi 60059 sokakta meydana geldi. Ayşe Gül A. aynı sokakta bulunan vefat eden dedesinin evine farklı zamanlarda hırsızın girdiği ve eşyalarının kaybolduğunu fark etti. Son olarak dün evden sesler geldiği fark eden A.A. ve kardeşi eve doğru yaklaştığında içeride birinin olduğunu gördü.

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''ALLAH İÇİN BENİ BIRAKIN''

Mahalleliden yardım istemesinin üzerine, zanlı kaçmaya çalışırken çaldığı malzemelerle yakalandı. Mahalleliler durumu polise haber verirken hırsızlık şüphelisi de “Allah için beni bırakın” diye yalvardı. Mahalleli hırsıza meydan dayağı attı.

Zanlının yanında bulunan çantayı açan Ayşe Gül A. evlerindeki eşyaları görünce şok olurken “Bunlar ne? Ölen insanın gözlüğünü almışsın” diyerek tepki gösterdi.
İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri hırsızlık zanlısını gözaltına aldı.

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(İHA)

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Adana

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