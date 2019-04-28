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Eve geldiklerinde acı görüntüyle karşılaştılar!

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.04.2019 04:17 | Son Güncelleme

Eskişehir'de bir kişi eve gelen yakınları tarafından hareketsiz halde bulundu. Yakınlarının ihbarı sonrası olay yerine gelen sağlık ekipleri şahsın hayatını kaybettiğini belirledi.

Eve geldiklerinde acı görüntüyle karşılaştılar!

Alınan bilgiye göre, Yenidoğan Mahallesi Sevinç Caddesi'ndeki bir sitede yaşayan Şükrü Tosun (50), eve gelen yakınları tarafından hareketsiz halde bulundu.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Tosun'un hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis ekiplerinin olay yeri incelemesinin ardından Şükrü Tosun'un cesedi, otopsi için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna gönderildi.

Evli ve iki çocuk babası Tosun'un, Tepebaşı Belediyesinde şoför olarak çalıştığı öğrenildi. (AA)

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Eskişehir şüpheli ölüm

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