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    4. Eve zorla girip cinsel saldırıda bulundu! 59 yaşındaki bir kadına tecavüz ettikten sonra üç hafta sonra yakalandı

    Eve zorla girip cinsel saldırıda bulundu! 59 yaşındaki bir kadına tecavüz ettikten sonra üç hafta sonra yakalandı

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    13.08.2024 13:59
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    Bangkok'un Srinakarin semtindeki bir apartmanda yaşayan ismi açıklanmayan 59 yaşındaki kadın kendi evinde cinsel saldırıya uğradı. Şüpheli 3 haftalık araştırmanın sonucunda yakalandı.

    Eve zorla girip cinsel saldırıda bulundu! 59 yaşındaki bir kadına tecavüz ettikten sonra üç hafta sonra yakalandı

    MYNET|DIŞ HABERLER 38 yaşındaki şüpheli Bang Pakchong, Srinakarin semtindeki bir apartmanda yaşayan ismi açıklanmayan 59 yaşındaki kadına cinsel saldırıya uğradı. Surapong'un mağdurun dairesine gizlice girdiği ve yüzüne bir yastık bastırarak kadını susturmaya çalıştığı ifade edildi. Kurbanı bıçakla tehdit eden ve kıyafetlerini çıkarmasını emreden Pakchong, kurbanın değerli eşyalarını nerede sakladığını açıklamasını talep etti.

    Surapong, olay günü mağdurun odasına gizlice girdiğini itiraf etti ancak tecavüz ettiğini reddetti. Olaya ilişkin olarak soruşturmanın devam ettiği ifade edildi.

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