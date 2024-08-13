Eve zorla girip cinsel saldırıda bulundu! 59 yaşındaki bir kadına tecavüz ettikten sonra üç hafta sonra yakalandı

MYNET|DIŞ HABERLER 38 yaşındaki şüpheli Bang Pakchong, Srinakarin semtindeki bir apartmanda yaşayan ismi açıklanmayan 59 yaşındaki kadına cinsel saldırıya uğradı. Surapong'un mağdurun dairesine gizlice girdiği ve yüzüne bir yastık bastırarak kadını susturmaya çalıştığı ifade edildi. Kurbanı bıçakla tehdit eden ve kıyafetlerini çıkarmasını emreden Pakchong, kurbanın değerli eşyalarını nerede sakladığını açıklamasını talep etti.

Surapong, olay günü mağdurun odasına gizlice girdiğini itiraf etti ancak tecavüz ettiğini reddetti. Olaya ilişkin olarak soruşturmanın devam ettiği ifade edildi.