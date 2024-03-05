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    4. 'Evimin direği' dedi! Sevgilisi için mezdeke öğrendi... O anları sosyal medyadan paylaşınca gündem yarattı

    'Evimin direği' dedi! Sevgilisi için mezdeke öğrendi... O anları sosyal medyadan paylaşınca gündem yarattı

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    05.03.2024 07:51
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    Sosyal medyada 'yarenkckofficial' kullanıcı adıyla paylaşım yapan bir kadın Dubaili sevgilisinin elden gittiğini söyleyerek mezdeke öğrenmeye başladığını dile getirince viral oldu. Yaren Küçük, paylaşımında sevgilisinin gittikleri bir restoranda dans edenlere deli gibi bahşiş verdiğini gördükten sonra mezdeke kurslarına başladığını ifade etti.

    Sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla dikkatleri üzerine çeken Yaren Küçük, mezdeke kursuna gittiği anlarda çekilen bir videosunu paylaştı.

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    Paylaşımında, "Arkadaşlar, bugün mezdeke kursuna gidiyorum. Benim bir tane Dubaili sevgilim vardı. Biz bir restoranta gittik. Bu da deli gibi bahşiş atıyor ama deli gibi. Ben de 'Evimin direği elden gidiyor' dedim. Benim mezdeke öğrenmem lazım" dedi.

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    Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü gönderiye ilgi gösterirken o anlara yorum yapmayı ihmal etmedi. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Gerçekten mükemmel bir karar" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "İnsanlarla nelerle uğraşıyor?" yorumunu yaptı.

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    sosyal medya Mezdeke
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