'Evimin direği' dedi! Sevgilisi için mezdeke öğrendi... O anları sosyal medyadan paylaşınca gündem yarattı

Sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla dikkatleri üzerine çeken Yaren Küçük, mezdeke kursuna gittiği anlarda çekilen bir videosunu paylaştı.

Paylaşımında, "Arkadaşlar, bugün mezdeke kursuna gidiyorum. Benim bir tane Dubaili sevgilim vardı. Biz bir restoranta gittik. Bu da deli gibi bahşiş atıyor ama deli gibi. Ben de 'Evimin direği elden gidiyor' dedim. Benim mezdeke öğrenmem lazım" dedi.

Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü gönderiye ilgi gösterirken o anlara yorum yapmayı ihmal etmedi. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Gerçekten mükemmel bir karar" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "İnsanlarla nelerle uğraşıyor?" yorumunu yaptı.