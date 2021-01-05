Evinde ölü bulunan Kristina son mesajını sevgilisine yollamış

Bodrum’da geçtiğimiz cumartesi günü, yalnız yaşadığı kiralık evinde elleri arkadan kelepçeli başına poşet geçirilmiş haldeki cansız bedeni bulunan Ukrayna vatandaşı Kristina Novytska'nın ölümüyle ilgili detaylara ulaşıldı. Ukrayna’da yaşayan anne Larissa Novytska'nın kızının ev sahibini telefonla arayarak, “Kızım 1 Ocak günü Kiev’e gelecekti. Gelmedi kendisine de ulaşamıyorum. Bir kontrol eder misin?” demesi üzerine ölü bulunan Kristina Novytska’nın yapılan araştırmada, Kiev’e gitmek için uçak bileti almadığı saptandı.

'KELEPÇEYİ 30 TL’YE ALMIŞ'

Yapılan çalışmalar sonunda, olay yerinde bulunan kargo paketinden, genç kadının ellerindeki kelepçeyi internet üzerinden satın aldığı saptandı. İzmir merkezli firmaya, Kristina’nın kelepçenin ücreti olan 30 lirayı kredi kartından ödediği belirlendi.

Türk Dili ve Edebiyatı mezunu olduğu, bu nedenle çok iyi Türkçe konuştuğu öğrenilen Kristina Novytska’nın cansız bedeninin yanında kullanılmış 4-5 poşet bulundu. Olay yerinde ip ve atkı da bulan polis, genç kadının daha önce de defalarca farklı sebepler ile intihar girişiminde bulunduğu tespit edildi.