Evinde tadilat yaparken bulduklarına inanamadı! "Kat kat soyulduktan sonra sonunda ortaya çıktı"

MYNET|DIŞ HABERLER İsveç'in kuzeyinde Frida ve ailesi 2023 yılında iki katlı eski bir villa satın almıştı. Aile evlerinde tadilat yaparken kaydettikleri 38 saniyelik videoda aile gizli bir kapı keşfetti. Paneli söken aile katmanları çıkarttığında kapıyı fark etti.

TikTok'tan yaptığı paylaşımında Frida, "Kat kat soyulduktan sonra sonunda ortaya çıktı.Ne yazık ki kapı kilitliydi ve açılması imkansızdı.” dedi. Aile gizemli kapının ardında ne olduğuna dair kesin bir bilgileri bulunmadığını o yüzden evlerini 'perili' olarak nitelendirdiklerini söyledi.

Sosyal medya kullanıcıları kısa sürede Frida'nın paylaşımını yorum ve beğeni yağmuruna tuttu. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Bu kapı eski değil. Yepyeni görünüyor ve kulpu yoktu. Sonra aniden diğer taraftan takılması gereken bir kulp belirdi" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Diğer tarafta diğer kolu takan biri var, bu yüzden hareket ediyor. Bu gizli bir oda değil" yorumunu yaptı.