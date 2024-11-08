Sevgilisini boğarak öldüren adam soğukkanlılıkla o anları böyle tarfi etti! Dünyaca ünlü diziden esinlenmiş... "Tıpkı The Simpsons'ta gördüğünüz gibi"

MYNET|DIŞ HABERLER Birleşik Krallık'ın Notfolk bölgesinde sevgilisiyle birlikta yaşayan Tara Kershaw isimli bir kadın evinde cansız bedenine ulaşıldı. Cansız bedeni sevgilisi Adam Barnard onu darp ettiğini polise ihbar etmesinin üzerinden 24 saat geçmeden bulundu. Barnad ilk başta cinayeti reddetti ancak 17 günlük duruşmanın sonrasında sevgilisini boğarak öldürdüğünü söyledi.

YENİDEN CANLANDIRILDI

Polis olay yerine giderek Barnad'a o günü yeniden canlandırmasını istedi. Polis vücut kamerasına yansıyan görüntülerde Barnad sevgilisini boğarak öldürme anını taklit etti ve Simpsonlar'dan ilham aldığını söyledi. Sevgilisini boğazını sıktığını anlatan Barnad, "Homer'ın oğlu Bart'ı boğmasını taklit eder gibiydi" ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanlığı'nın daha sonra yaptığı otopsi, ölüm nedeninin boynun sıkışması olduğunu doğruladı. Olaya ilişkin dava süreci devam ederken Adam Barnard 11 Kasım'da cezalandırılacak.