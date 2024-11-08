Mynet Trend

BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber
  4. Sevgilisini boğarak öldüren adam soğukkanlılıkla o anları böyle tarfi etti! Dünyaca ünlü diziden esinlenmiş... "Tıpkı The Simpsons'ta gördüğünüz gibi"

Sevgilisini boğarak öldüren adam soğukkanlılıkla o anları böyle tarfi etti! Dünyaca ünlü diziden esinlenmiş... "Tıpkı The Simpsons'ta gördüğünüz gibi"

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
08.11.2024 15:57
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

41 yaşındaki Adam Barnard, sevgilisi Tara Kershaw'a şiddet gösterdiğini ihbar etmek için polisi aradı. Adamın ihbarının üzerinden 24 saat geçmeden Tara Kershaw'ın cansız bedenine ulaşıldı. Barnad verdiği ifadesinde sevgilisini boğarak öldürdüğünü söylerken o anları canlandırdı ve "tıpkı The Simpsons'ta gördüğünüz gibi" ifadelerini kullandı.

Sevgilisini boğarak öldüren adam soğukkanlılıkla o anları böyle tarfi etti! Dünyaca ünlü diziden esinlenmiş... "Tıpkı The Simpsons'ta gördüğünüz gibi"

MYNET|DIŞ HABERLER Birleşik Krallık'ın Notfolk bölgesinde sevgilisiyle birlikta yaşayan Tara Kershaw isimli bir kadın evinde cansız bedenine ulaşıldı. Cansız bedeni sevgilisi Adam Barnard onu darp ettiğini polise ihbar etmesinin üzerinden 24 saat geçmeden bulundu. Barnad ilk başta cinayeti reddetti ancak 17 günlük duruşmanın sonrasında sevgilisini boğarak öldürdüğünü söyledi.

YENİDEN CANLANDIRILDI

80000

Polis olay yerine giderek Barnad'a o günü yeniden canlandırmasını istedi. Polis vücut kamerasına yansıyan görüntülerde Barnad sevgilisini boğarak öldürme anını taklit etti ve Simpsonlar'dan ilham aldığını söyledi. Sevgilisini boğazını sıktığını anlatan Barnad, "Homer'ın oğlu Bart'ı boğmasını taklit eder gibiydi" ifadelerini kullandı.

56

İçişleri Bakanlığı'nın daha sonra yaptığı otopsi, ölüm nedeninin boynun sıkışması olduğunu doğruladı. Olaya ilişkin dava süreci devam ederken Adam Barnard 11 Kasım'da cezalandırılacak.

İlginizi Çekebilir

Otostop çektiği kamyoncu tarafında taciz edildi

Otostop çektiği kamyoncu tarafında taciz edildi

 Metrelercesi midesinden çıktı! "Kustuğu inanılır gibi değil"

Metrelercesi midesinden çıktı! "Kustuğu inanılır gibi değil"

 19 yaşındaki market çalışanını süpermarket fırınında yaktılar

19 yaşındaki market çalışanını süpermarket fırınında yaktılar

Sevgilisiyle birlikte kocasına günlerce işkence yaptı

Sevgilisiyle birlikte kocasına günlerce işkence yaptı

 Hastanın uyuduğunu sandılar! Müdahale etmediler: 1 saat boyunca ölmesini izlediler

Hastanın uyuduğunu sandılar! Müdahale etmediler: 1 saat boyunca ölmesini izlediler
Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
cinayet Birleşik Krallık simpsons
En Çok Okunan Trend Haberler
Salim Güran'ın karısından 'aldatma' sorusuna ilginç yanıt

Salim Güran'ın karısından 'aldatma' sorusuna ilginç yanıt

Tacizci doktor açığa alındı

Tacizci doktor açığa alındı

Görüntüleri izleyince dehşete düştü! Erkek hemşire engelli kadına saldırdı

Görüntüleri izleyince dehşete düştü! Erkek hemşire engelli kadına saldırdı

Tabletini elinden alan annesini baltayla öldürdü

Tabletini elinden alan annesini baltayla öldürdü

Telefonlara özel kılıf! "Tamamen kilitli"

Telefonlara özel kılıf! "Tamamen kilitli"

Tam 75 kilo verdi! Kendisini görünce inanamadı: Ağlamaya başladı

Tam 75 kilo verdi! Kendisini görünce inanamadı: Ağlamaya başladı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Ömürlük yatırım! Columbia montlarda 5000 TL'ye varan indirim

Ömürlük yatırım! Columbia montlarda 5000 TL'ye varan indirim

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Adidas Terrex ayakkabılarda Gülümseten Kasım indirimleri

Adidas Terrex ayakkabılarda Gülümseten Kasım indirimleri

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.