Evine adeta baskın yaptılar! Koltuğunda uzanırken sürükleyerek çıkartıp koronavirüs testine götürdüler

Çin’de sıfır vaka politikası kapsamında alınan önlemler birçok şehirde protestoları ateşledi. Bölgeden çekilen ve sosyal medyadan paylaşılan görüntüler gündem yaratmaya devam ederken son olarak Çin’in Zehejiang eyaletindeki evinden zorla karantina merkezine götürülen bir adamın görüntüleri viral oldu. Yetkililerle mücadele eden ve gitmemek için boğuşan adamın görüntüleri sosyal medyada tartışma yarattı.

KANEPEYE TUTUNMAYA ÇALIŞTI

Üniformaları nedeniyle “Büyük Beyazlar” olarak adlandırılan tecrit yetkililerinin evine adeta baskın yaptığı adam zorla karantina merkezine götürülmeye çalışıldı. “Maskeni tak” diyerek eve giren yetkililer, kanepeye tutunmaya çalışarak kendisini kurtarmak isteyen adamı zorla oturduğu yerden kaldırdı.