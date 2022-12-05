Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber
  4. Evine adeta baskın yaptılar! Koltuğunda uzanırken sürükleyerek çıkartıp koronavirüs testine götürdüler

Evine adeta baskın yaptılar! Koltuğunda uzanırken sürükleyerek çıkartıp koronavirüs testine götürdüler

05.12.2022 11:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2020 yılında Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs salgını tüm dünyayı etkisi altına almıştı. Virüsün bulaş hızını kesmek için karantina ve seyahat kısıtlamaları da dahil olmak üzere pek çok önlem alınmıştı. Tüm dünyada normalleşme adımları atılırken Çin sıfır vaka politikası kapsamında sert önlemlerini sürdürüyor. Son görüntülerde karantina kampına gitmeyi reddeden bir adamın evinden sürüklenerek çıkartıldığı anlar yer aldı.

Çin’de sıfır vaka politikası kapsamında alınan önlemler birçok şehirde protestoları ateşledi. Bölgeden çekilen ve sosyal medyadan paylaşılan görüntüler gündem yaratmaya devam ederken son olarak Çin’in Zehejiang eyaletindeki evinden zorla karantina merkezine götürülen bir adamın görüntüleri viral oldu. Yetkililerle mücadele eden ve gitmemek için boğuşan adamın görüntüleri sosyal medyada tartışma yarattı.

KANEPEYE TUTUNMAYA ÇALIŞTI

1

Üniformaları nedeniyle “Büyük Beyazlar” olarak adlandırılan tecrit yetkililerinin evine adeta baskın yaptığı adam zorla karantina merkezine götürülmeye çalışıldı. “Maskeni tak” diyerek eve giren yetkililer, kanepeye tutunmaya çalışarak kendisini kurtarmak isteyen adamı zorla oturduğu yerden kaldırdı.

İlginizi Çekebilir

Kollarından tuttular! Zorla anal korona testi yaptılar

Kollarından tuttular! Zorla anal korona testi yaptılar

 Hastaneye kabul edilmedi! Sokak ortasında doğum yaptı

Hastaneye kabul edilmedi! Sokak ortasında doğum yaptı

 Ölüme böyle terk ettiler! Son görüntülerini paylaşınca...

Ölüme böyle terk ettiler! Son görüntülerini paylaşınca...

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Aynı anda üç kadınla cinsel ilişkiye girince ayakta duramadıAynı anda üç kadınla cinsel ilişkiye girince ayakta duramadı
Sürpriz yapmak istedi! Eşi ve sevgilisini aynı yatakta bastıSürpriz yapmak istedi! Eşi ve sevgilisini aynı yatakta bastı
Herkes onu kadın zannetmişti! 14 yaşındaki kıza tecavüz edince...Herkes onu kadın zannetmişti! 14 yaşındaki kıza tecavüz edince...
Anahtar Kelimeler:
Çin karantina koronavirüs

En Çok Okunan Trend Haberler

Denizden sırılsıklam çıktığı anı paylaştı! İçine hiçbir şey giymedi

Denizden sırılsıklam çıktığı anı paylaştı! İçine hiçbir şey giymedi

'En güzel vajina yarışmasını' kazanıydı! Şimdi servet kazanıyor

'En güzel vajina yarışmasını' kazanıydı! Şimdi servet kazanıyor

Seks işçisi şoke etti! ''Müşterimleyken eşi odayı basınca...''

Seks işçisi şoke etti! ''Müşterimleyken eşi odayı basınca...''

Süpermarketin ortasında bluzunu indirdi! Hareketi olay oldu

Süpermarketin ortasında bluzunu indirdi! Hareketi olay oldu

İlginizi Çekebilir

Her bulduğunuzu yemeyin! Önce kontrol edin: Öldürüyor

Her bulduğunuzu yemeyin! Önce kontrol edin: Öldürüyor

Tatilini avantajlarla planlamak isteyenler...

Tatilini avantajlarla planlamak isteyenler...

Çok sevilen o erkek parfümünde 650 TL indirim! Bu fırsat kaçmaz

Çok sevilen o erkek parfümünde 650 TL indirim! Bu fırsat kaçmaz

Hak ettiğinizden fazlasını alacaksınız

Hak ettiğinizden fazlasını alacaksınız

Metabolizmayı canavar gibi yapıyor, yağları bomba gibi patlatıyor!

Metabolizmayı canavar gibi yapıyor, yağları bomba gibi patlatıyor!

Kış boyunca ayaklarınızı koruyacak rahat ve gösterişli botlarla tanışın

Kış boyunca ayaklarınızı koruyacak rahat ve gösterişli botlarla tanışın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.