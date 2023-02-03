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Evini yenilemeye karar verdi! Duvardan resmen servet çıktı... İçi para dolu kutuyu görünce şaştı kaldı

03.02.2023 08:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İspanya’da yaşayan Tono Pineiro isimli bir adam evini yenilemeye karar verdi. Evindeki tadilatını kendisi yapan adam duvarda özel bir bölme olduğunu fark ederek büyük bir dikkatle açtı. Bölmeden içinde nakit para dolu bir kutu çıkartan Pineiro büyük bir mutluluk yaşadı. Ancak Pineiro’nun mutluluğu bulduğu nakit parayı artık kullanamayacağını öğrendiğinde kısa sürdü.

Evini yenilemeye karar verdi! Duvardan resmen servet çıktı... İçi para dolu kutuyu görünce şaştı kaldı

İspanya’da yaşayan Tono Pineiro isimli bir adam evini yenilemeye başladığında kendisini mutlu eden bir tesadüfle karşılaştı. Duvarda gizli bir bölüm olduğunu fark eden Pineiro, bulduğu kutuyu çıkarttığında nakit para ve mücevherlerle dolu olduğunu gördü. İspanyol adam 47 bin sterlin (yaklaşık 1 milyon 79 bin TL) değerindeki nakit parayı bankaya götürdüğünde ise büyük bir hüsran yaşadı. İspanyol bankaları artık kullanılmayan para birimindeki banknotları bozduramayacağını söyledi.

“ANI OLARAK SAKLAYACAĞIM”

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Bankalarla konuştuktan sonra bulduğu paraların herhangi bir değerinin olmadığını anladığını belirten Pineiro, “Onları kullanmanın artık mümkün olmadığını söylediler. 40 yılı aşkın süredir orada olduklarını düşünüyorum. Gerçekten iyi durumdaydılar. Birkaç tanesini anı olarak saklayacağım” dedi.

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İspanya

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