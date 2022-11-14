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Evinin bodrumunda kendini ateşe verdi! Komşuları seferber oldu

14.11.2022 16:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elazığ’da akıllara durgunluk veren bir intihar girişimi yaşandı. Ruhsal sıkıntıları olduğu öğrenilen K.A., evinin bodrum katında kendini ateşe verdi. Yaşlı kadını, komşuları müdahale ederek söndürdü. Yaralanan kadın, tedavi altına alınırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Evinin bodrumunda kendini ateşe verdi! Komşuları seferber oldu

Dehşete düşüren olay, İzzetpaşa Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, ruhsal sıkıntıları olduğu öğrenilen K.A., evde kimse olmadığı sırada bodrum kata inerek kendi ateşe verdi. Durumu fark eden komşuları, müdahale ederek kadını söndürdü.

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Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

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Polis ekipleri olayla ilgili inceleme yaptı.

İHA

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