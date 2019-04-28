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Evinin önünde yere yığıldı! İYİ Partili Başkan hayatını kaybetti!

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.04.2019 03:34 | Son Güncelleme

Samsun'un İYİ Parti Kavak İlçe Başkanı Dursun Sercan, kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Evinin önünde yere yığıldı! İYİ Partili Başkan hayatını kaybetti!

Olay, Atakum ilçesi Körfez Mahallesi Hürriyet Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, evinin bulunduğu apartmanın girişinde aniden fenalaşan Dursun Sercan, giriş kapısının önünde yere yığıldı.

Sercan’ı baygın halde gören apartman görevlisi sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrasında Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Sercan, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Dursun Sercan'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere aynı hastanenin morguna kaldırıldı.

Diğer yandan haberi alan İYİ Parti İl teşkilatı üyeleri ise hastaneye geldi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Samsun İYİ parti Dursun Sercan

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