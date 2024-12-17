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  4. Evininin önünde park halindeki arabasının bagajını açınca korkunç bir manzarayla karşılaştı! Çığlıkları mahalleyi inletti: Acı içinde yere yığıldı

Evininin önünde park halindeki arabasının bagajını açınca korkunç bir manzarayla karşılaştı! Çığlıkları mahalleyi inletti: Acı içinde yere yığıldı

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
17.12.2024 09:53
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Avustralya'nın Victoria eyaletinin Mooroopna bölgesinde ismi açıklanmayan bir kadın evinin önündeki park halindeki aracının bagajını açınca korkunç bir manzarayla karşılaştı. Acı içinde çığlık atarak ağlamaya başlayan kadın bagajın içinde 10 yaşındaki oğlunun cansız bedenini buldu. Çocuğun muhtemelen sıcak havalarda bir arabanın bagajında ​​saatlerce mahsur kaldıktan sonra kalp krizinden öldüğünü söyledi.

Evininin önünde park halindeki arabasının bagajını açınca korkunç bir manzarayla karşılaştı! Çığlıkları mahalleyi inletti: Acı içinde yere yığıldı

MYNET|DIŞ HABERLER Avustralya'nın Victoria eyaletinin Mooroopna bölgesinde korkunç bir olay yaşandı. Arabasının anahtarını koyduğu yeri bulamayınca panikleyen kadın arabasının yanına gittiğinde anahtarı gören kadın rahat bir nefes aldı ve yola çıkmak için eşyalarını bagaja koymak üzereyken son derece korkutucu bir manzarayla karşılaştı.

Bagajın kapağını açtığında genç kadın karşısında bir anda 10 yaşındaki oğlunun cansız bedenini buldu. Oğlunu hareketsiz bir halde gören kadın acı içinde, "Lütfen çocuğumu kurtarın" diye bağırdığı duyuldu. Polis kısa sürede olay yerine geldi. Herald Sun'ın haberine göre, bir arabanın bagajında 10 yaşında bir erkek çocuk ölü bulundu.

ŞÜPHELİ ÖLÜM OLARAK NİTELENDİRİLMEDİ

Polis, çocuğun ölümüyle ilgili soruşturma başlattı. Yakın gelecekte bir polis departmanı sözcüsü ölümün şüpheli görülmediğini söyledi. Görgü tanıkları çocuğun arabaları gerçekten sevdiğini, büyük ihtimalle arabayla oynamak için annesinin arabasının anahtarlarını çaldığını ve trajik bir olay yaşadığını söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
Avustralya bagaj
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