Evlenmeden duramıyor! 12. nişanlısı tarafından terk edilen kadın hayal kırıklığına uğradığını anlattı

Amerika Birleşik Devletleri’nde yaşayan 52. yaşındaki iç mimar Monette Dias, 11 evliliğinin ardından yeniden nikah masasına oturmak için gün sayıyordu. 12. nişanlısıyla tartıştıktan sonra ayrıldıklarını ve büyük bir üzüntü yaşandığını dile getiren Dias, “Özellikle çok uğraştığım bu ilişkide başka bir başarısızlığa uğramak benim için gerçekten acı verici oldu” dedi.

“YORGUNUM OYUN OYNAMIYORUM”

Hayatı boyunca doğru erkeği bulmak için büyük bir uğraş verdiğini ve gerçek aşkın peşinden koştuğunu dile getiren Dias, “Yorgunum ve oyun oynamıyorum. 11 evliliğim hüsranla sonuçlandıktan sonra kendime olan güvenimi kaybettiğimi hissettim. Ancak ben doğru ilişkiyi bulacağıma inanmaya devam etmek istiyorum” diye konuştu.



