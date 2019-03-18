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Evli erkekle otelde buluşup... Tüm mesajları ortaya çıktı!

Betül Kurucu Betül Kurucu
DÜNYA  | 18.03.2019 08:16 | Son Güncelleme

Hem sevgilisi ile birlikte olan, hem de evli bir adamla ilişkisini devam ettiren İngiliz aktris Charlotte Kirk'in ortaya çıkan mesajları Hollywood'da bomba etkisi yarattı. Sevgilisine, 'Hoş biri değil, sadece yatmak istiyor, başka hiçbir şey söylemedi' şeklinde mesaj gönderen Kirk'in evli adama ise 'Motelde seninle cinsel ilişkiye girdiğimizde bana yardım edeceğini söylemiştin ama sadece beni görmezlikten geliyorsun' sözleriyle mesaj attığı ortaya çıktı. İşte olay yaratan o mesajlar...

Evli erkekle otelde buluşup... Tüm mesajları ortaya çıktı!

Hollywood'da bir oyuncu ile Warner Bros'un patronu Kevin Tsujihara arasında yaşananlar, gündeme bomba gibi düştü.

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İngiliz aktris Charlotte Kirk'ün Tsujihara ile cinsel ilişkiye girdiğini ortaya koyan cep telefonu mesajları ortaya çıktı.

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Kirk'ün Tsijihara ile buluşmalarından ise, o dönemki sevgilisinin haberdar olduğu anlaşılıyor.

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Milyarder film yapımcısı James Packer, yıllar önceki skandal sırasında Kirk'ün sevgilisiydi.

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Packer, İngiliz oyuncuya gönderdiği mesajda, "Sana hayatının fırsatını sunuyorum. Bel Air oteline gel. Asla karşılığını veremeyeceğin bir fırsat" diyor.

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Hayatında buluşacağı en önemli erkekle tanıştıracağı sözünü veriyor. Packer'ın sözünü ettiği isimse, Warner Bros'un patronu Kevin Tsujihara'dan başkası değil.

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21 yaşındaki Charlotte Kirk, Bel Air'deki süitte iki erkekle bir saat geçiriyor, Hollywood dedikoduları yapılıyor. Otelden ayrılırken Kirk ve Tsujihara birbirlerine telefonlarını veriyor.

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Şimdi 26 yaşında olan İngiliz oyuncu, 2014 yılında bir butik otelde yasak aşk için buluştuklarını itiraf etti. Buluşmanın gerçekleştiği tarih, Şubat 2014.
Evli olan Tsujihara, bugün haraç, şantaj, yalan gibi suçlamalarla karşı karşıya.

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Charlotte Kirk, bugüne kadar Warner Bros'un patronunu korumuştu. Ancak The Hollywood Reporter'ın mesajları yayınlamasıyla yaşananları kabul etti. Söz konusu mesajlar, 2014 ila 2017 yıllarını kapsıyor.

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İngiliz oyuncu, mesajlaşmaların ardından Warner Bros'un yapımcılığını üstlendiği iki filmde roller aldı. Bunlardan biri, Cate Blanchett ve Sandra Bullock'lu Ocean’s 8. Diğeri ise, Dakota Johnson ve Rebel Wilson'ın oynadığı How To Be Single.

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Mesajların yayınlanması üzerine İngiliz basınına konuşan Charlotte Kirk, yanlış seçimler yaptığını söyledi:

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"Bir filmde rol alabilmek için yaşanmış bir cinsel ilişki değildi.Kevin belki öyle düşünmüş olabilir. Ancak benim için etkilendiğim bir erkekle girdiğim bir ilişkiydi, tıpkı diğer normal kadınlar gibi. Eğer bir erkek olsaydım, sırtım sıvazlanırdı. Ancak genç bir kadın olduğum için, hafifmeşreplik ve çıkarcılıkla suçlandım.

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Kadınlar güçlü erkekleri sever, güç çekicidir. Kevinden hoşlandım, aramızda bir kimya vardı.O zamanlar 19 yaşındaydım.

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Genç ve tecrübesizdim. Los Angeles'a yeni gelmiştim ve çok saftım. Bu benim oyunculuk kariyerimde bir eşik.

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Bu olayların kariyerimi bitirmesine izin vermeyeceğim.Hatalarım bana çok şey öğretti ve büyüdüm. Hem insan olarak, hem kadın olarak hem de profesyonel bir oyuncu olarak büyüdüm."

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İngiliz oyuncu, söz konusu mesajları kendisinin sızdırmadığını da sözlerine ekledi.


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Anahtar Kelimeler:
aldatma Hollywood

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