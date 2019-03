Evli erkekle otelde buluşup... Tüm mesajları ortaya çıktı!

Charlotte Kirk, bugüne kadar Warner Bros'un patronunu korumuştu. Ancak The Hollywood Reporter'ın mesajları yayınlamasıyla yaşananları kabul etti. Söz konusu mesajlar, 2014 ila 2017 yıllarını kapsıyor.

İngiliz oyuncu, mesajlaşmaların ardından Warner Bros'un yapımcılığını üstlendiği iki filmde roller aldı. Bunlardan biri, Cate Blanchett ve Sandra Bullock'lu Ocean’s 8. Diğeri ise, Dakota Johnson ve Rebel Wilson'ın oynadığı How To Be Single.

Mesajların yayınlanması üzerine İngiliz basınına konuşan Charlotte Kirk, yanlış seçimler yaptığını söyledi:

"Bir filmde rol alabilmek için yaşanmış bir cinsel ilişki değildi.Kevin belki öyle düşünmüş olabilir. Ancak benim için etkilendiğim bir erkekle girdiğim bir ilişkiydi, tıpkı diğer normal kadınlar gibi. Eğer bir erkek olsaydım, sırtım sıvazlanırdı. Ancak genç bir kadın olduğum için, hafifmeşreplik ve çıkarcılıkla suçlandım.

Kadınlar güçlü erkekleri sever, güç çekicidir. Kevinden hoşlandım, aramızda bir kimya vardı.O zamanlar 19 yaşındaydım.

Genç ve tecrübesizdim. Los Angeles'a yeni gelmiştim ve çok saftım. Bu benim oyunculuk kariyerimde bir eşik.