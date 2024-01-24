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    4. Evli kadınları kötü ruhlardan arındırmak için cinsel birlikteliğe zorluyordu! Sapık papazın oyun ifşa edildi... Çırılçıplak yakalanıp tekme tokat dövüldü

    Evli kadınları kötü ruhlardan arındırmak için cinsel birlikteliğe zorluyordu! Sapık papazın oyun ifşa edildi... Çırılçıplak yakalanıp tekme tokat dövüldü

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    24.01.2024 13:18 | Son Güncelleme:
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    Gana'nın Awutu Breku bölgesinde 'Peygamber KBY Nsonyameye' lakaplı bir papazın evli kadınları cinsel birliktelik için kandırdığı kirli planı ortaya çıktı. Papazın evli kadınlara kötü ruhlardan arınacaklarını söyleyerek kendisiyle cinsel birliktelik yaşamaya zorladığı iddia edildi. Papaz bir kadını kandırmaya çalışırken suçüstü yakalandı ve köy halkı tarafından tekme tokat dövüldü.

    MYNET-DIŞ HABERLER Gana'nın Awutu Breku kentindeki Graceland Şapeli'nin lideri olduğu iddia edilen bir papazın evli kadınları kendisiyle cinsel birliktelik için zorladığı söylentileri tüm köy halkının dilindeydi. Evli kadınlara kötü ruhlar tarafından ele geçirildiklerini ve ancak kendisiyle cinsel birliktelik yaşaması durumunda kötü ruhlardan kurtulabileceğini söylediği belirtildi.

    KÖY HALKI BASKIN YAPTI

    Söylentilerin kulaktan kulağa yayılmasından sonra köy halkı papazın evine baskın düzenlendi. Evli kadın ve papaz aile üyeleri tarafından tamamen çıplak halde yakalandı. Yatak odasında darp edilen papaz olayın polise bildirilmesinden sonra gözaltına alındı. Olaya ilişkin soruşturmanın devam ettiği ifade edildi.

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    Anahtar Kelimeler:
    Papaz Gana
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