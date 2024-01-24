Evli kadınları kötü ruhlardan arındırmak için cinsel birlikteliğe zorluyordu! Sapık papazın oyun ifşa edildi... Çırılçıplak yakalanıp tekme tokat dövüldü

MYNET-DIŞ HABERLER Gana'nın Awutu Breku kentindeki Graceland Şapeli'nin lideri olduğu iddia edilen bir papazın evli kadınları kendisiyle cinsel birliktelik için zorladığı söylentileri tüm köy halkının dilindeydi. Evli kadınlara kötü ruhlar tarafından ele geçirildiklerini ve ancak kendisiyle cinsel birliktelik yaşaması durumunda kötü ruhlardan kurtulabileceğini söylediği belirtildi.

KÖY HALKI BASKIN YAPTI

Söylentilerin kulaktan kulağa yayılmasından sonra köy halkı papazın evine baskın düzenlendi. Evli kadın ve papaz aile üyeleri tarafından tamamen çıplak halde yakalandı. Yatak odasında darp edilen papaz olayın polise bildirilmesinden sonra gözaltına alındı. Olaya ilişkin soruşturmanın devam ettiği ifade edildi.