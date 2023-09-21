Evliliğini bitiren Ceyda Düvenci'den boşanma açıklaması! "Bülent'i de yok saymak istemem..."

Bülent Şakrak ile 8 yıllık evliliğini geçtiğimiz aylarda tek celsede sonlandıran ve boşanma kararı sonrası yaptığı açıklamalar ile dikkat çeken Ceyda Düvenci bu konuda daha açık olmaya başladı.

Ceyda Düvenci, NTV ekranlarında hafta için her gün yayınlanan Bambaşka Sohbetler'inde oyuncu ve aynı zamanda aile dostu olan Beyza Şekerci'yi konuk etti. Düvenci, Beyza Şekerci'yle sohbeti sırasında boşanmasına dair konuşarak "Hiç de öyle kolay süreçler atlatmadım gerçekten.... Burada Bülent'i de yok saymak istemem benim için hâlâ çok kıymetli Bülent, onun için de çok zor bir süreçti, benim için de çok zor bir süreçti, hepimizin çok hayret ettiği Bülent'in de bence kendi içinde çok hayret ettiği bir süreçti... Ama günün sonunda biz dedik ki tamam herkesin mutlu olması gerekiyor" dedi.

"ÇOK DA GÜÇLÜ BİR KADIN DEĞİLİM"

"Bizim 2 tane evlatlarımız var. Bu Melisa'nın babası Engin'in de onayladığı bir şeydir, Melisa'nın şansı, iki babası oldu hayatında..." diyen Ceyda Düvenci devamında şunları söyledi:

"Hiç konuşmayı ummadığım şeyleri konuşmak durumunda kalıyorum eski evliliğimle ilgili, kolay mı hiç değil... Çok da güçlü bir kadın değilim. Hani diyorlar ya çok güçlüsün, yok değilim. Sadece geleni geldiği gibi alıp, çokça ağlayıp, biraz dona kalıp, sonra kabul edip barışıp yola devam ediyorum. Bu belki güçlü gibi görünüyor, kırılmadan; bir dönem kırılarak sonra barışarak... Çünkü biz ölene kadar akrabayız yani bu değişmeyecek bir gerçek... Dostlarımız bir, bu değişmeyecek... Evlatlarımız için hep bir araya geleceğiz ve bitebilirmiş bazı duygular... Güçlü gözüküyorum, silkeleyip atıp, pozlarımı verdim sosyal medyada, böyle bir şey değil..."

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