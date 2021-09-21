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Evlilik Hakkında Her Şey dizisi uyarlama mı? Evlilik Hakkında Her Şey dizisinin konusu ve karakterleri

21.09.2021 19:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeni yayın sezonunun gelmesiyle ekranlarda bir bir yerini almaya başlayan dizilerden biri olan Evlilik Hakkında Her Şey'in oyuncu kadrosunda Gökçe Bahadır, Sarp Akkaya, Yiğit Kirazcı, Gökçe Eyüboğlu gibi ünlü isimler yer alıyor. Söz konusu dizi, 21 Eylül 2021 Salı gününden itibaren FOX ekranlarında yerini alacak. İşte merak edilenler...

Evlilik Hakkında Her Şey dizisi uyarlama mı? Evlilik Hakkında Her Şey dizisinin konusu ve karakterleri

Yönetmeni Yusuf Pirhasan olan Evlilik Hakkında Her Şey dizisinin senaryosunu Seda Çalışır Karaoğlu, Toprak Karaoğlu ve Ayşe Canan Ertuğ tarafından yazılıyor. Evlilik Hakkında Her Şey dizisi, BBC yapımı bir dizinin uyarlaması olarak ekranlara gelecek. Söz konusu dizide Sumru Yavrucuk "Çolpan" , Gökçe Bahadır "Azra" , Tülin Ece ise "Güneş" karakterine hayat veriyor.

Evlilik Hakkında Her Şey dizisi uyarlama mı? Evlilik Hakkında Her Şey dizisinin konusu ve karakterleri

EVLİLİK HAKKINDA HER ŞEY HANGİ DİZİDEN UYARLAMA?

Yeni dizi Evlilik Hakkında Her Şey, BBC yapımı "The Split" dizisinden uyarlanıyor.

EVLİLİK HAKKINDA HER ŞEY KONUSU

Çolpan boşanmış, Azra uzun yıllardır evli, Güneş evlilik arifesinde ve Sanem ise evliliği tamamen reddeden bir kadındır. Evlilik sürecinin bütün aşamaları Azra, Güneş, Sanem ve Çolpan üzerinden işlenecek.

Evlilik Hakkında Her Şey dizisi uyarlama mı? Evlilik Hakkında Her Şey dizisinin konusu ve karakterleri

İŞTE EVLİLİK HAKKINDA HER ŞEY OYUNCULARI

  • Gökçe Bahadır,
  • Sarp Akkaya,
  • Yiğit Kirazcı,
  • Gökçe Eyüboğlu,
  • Fırat Altunmeşe,
  • Tülin Ece,
  • Bertan Asllani,
  • Cevdet Arıcılar,
  • Esma Yılmaz,
  • Rüzgar Doruk Özmü,
  • Emine Ada Sezer,
  • Mila Kasarcı
  • Erdal Küçükkömürcü
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Anahtar Kelimeler:
Gökçe Bahadır
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