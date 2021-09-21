Evlilik Hakkında Her Şey dizisi uyarlama mı? Evlilik Hakkında Her Şey dizisinin konusu ve karakterleri

Yönetmeni Yusuf Pirhasan olan Evlilik Hakkında Her Şey dizisinin senaryosunu Seda Çalışır Karaoğlu, Toprak Karaoğlu ve Ayşe Canan Ertuğ tarafından yazılıyor. Evlilik Hakkında Her Şey dizisi, BBC yapımı bir dizinin uyarlaması olarak ekranlara gelecek. Söz konusu dizide Sumru Yavrucuk "Çolpan" , Gökçe Bahadır "Azra" , Tülin Ece ise "Güneş" karakterine hayat veriyor.

EVLİLİK HAKKINDA HER ŞEY HANGİ DİZİDEN UYARLAMA?

Yeni dizi Evlilik Hakkında Her Şey, BBC yapımı "The Split" dizisinden uyarlanıyor.

EVLİLİK HAKKINDA HER ŞEY KONUSU

Çolpan boşanmış, Azra uzun yıllardır evli, Güneş evlilik arifesinde ve Sanem ise evliliği tamamen reddeden bir kadındır. Evlilik sürecinin bütün aşamaları Azra, Güneş, Sanem ve Çolpan üzerinden işlenecek.

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