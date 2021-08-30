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Evlilik programlarıyla tanınan Caner Toygar bakın artık ne iş yapıyor

30.08.2021 13:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir dönem oldukça popüler olan, sonrasında yasak getirilerek yayından kaldırılan evlilik programları ile birçok gelin ve damat adayı adını geniş kitlelere duyurmayı başardı. Bunlardan birisi de Caner Toygar oldu. Damat adayları arasında popüler olan Caner Toygar, Esra Erol'un sunuculuğunu üstlendiği izdivaç programında taliplerini arıyordu. Caner Toygar bakın artık ne iş yapıyor. İşte ayrıntılar...

Evlilik programlarıyla tanınan Caner Toygar bakın artık ne iş yapıyor

Evlendirme programları bir zamanların oldukça popüler programları arasındaydı. Farklı kanallarda birden fazla ünlü kadın sunucu tarafından sunuldu, birçok evliliğe vesile oldu ve birçok gelin ile damat adayının da ünlü olmasına neden oldu. Esra Erol'un sunduğu evlendirme programının dikkat çeken isimlerinden birisi de Caner Toygar'dı. Evlendirme programlarının yayınlanmasının yasaklanmasının ardından Caner Toygar bakın ne iş yapmaya başladı.

Evlilik programlarıyla tanınan Caner Toygar bakın artık ne iş yapıyor

İŞTE CANER TOYGAR'IN YENİ İŞİ!

Caner Toygar, Esra Erol'un sunuculuğunu üstlendiği evlendirme programına katılmış ve taliplerini aramıştı. Birden fazla kanalda ünlü kadın sunucular tarafından sunulan evlendirme programlarının yayınlanması yasaklanmıştı. Esra Erol, sunduğu evlendirme programının yasaklanmasının ardından "Esra Erol'da" programını sunmaya başladı.

YOLCULUĞUNA ESRA EROL İLE DEVAM ETTİ

Evlendirme programın bitmesinin ardından popüler damat adaylarından biri olan Caner Toygar, yolculuğuna Esra Erol'un yeni programı ile devam etti. Caner Toygar, ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da adlı programda muhabirlik yapmaya başladı.

CANER TOYGAR KİMDİR?

Caner Toygar 1 Ocak 1980'de Adana'da dünyaya geldi. 41 yaşındaki Toygar lisenin ardından eğitim almayı bıraktı. 2013'te evlilik programına katıldı ve eş adaylarını aramaya başladı. Toygar, Tülin Koca ile yaşadığı aşk ile sık sık gündem oldu. Evlilik programından sonra Tülin ile yaşadığı ilişkiyi katıldığı gündüz kuşağı programında anlattı. Burada Caner, telefon ile programa bağlanan Tülin'e sinirlenmiş ve başında bardak kırmıştı. Bu görüntüler uzun süre konuşulmuştu.

2009'da "Naber Fıstık" adlı albüm çıkardı. Evlilik programının ardından bir süre oyunculuk yaptı. Sonrasında Ataşehir'de köfteci dükkanı açtı. Ancak bu işlerde başarılı olamadı ve arkadaşlık sitesi açtı.

CANER TOYGAR FİLM VE DİZİLERİ

  • 2016- LANETLİ ANAHTAR (Cinci)
  • 2009- ÇİÇEKCİ KIZ (Bar Koruması)
  • 2005- KAYNANA SEMRA (Caner)

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Anahtar Kelimeler:
Esra Erol
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