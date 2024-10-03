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Evlilik teklifini beğenmeyince sevgilisine bir kez daha yaptırdı! O anları sosyal medyadan paylaştı... "Hadi bir daha yap"

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
03.10.2024 15:22
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TikTok'ta "emperorelena" kullanıcı adıyla paylaşım yapan Elena adındaki bir kadın sevgilisinin kendisine evlenme teklifi ettiği anları gösterdi. Sevgilisinin teklif sırasında kimsenin beklemediği bir hata yapması üzerine genç kadın "Hadi bir daha yap" diyerek teklifi başa sardırdı. O anlara sosyal medya kullanıcılarının tepkisi gecikmedi.

Evlilik teklifini beğenmeyince sevgilisine bir kez daha yaptırdı! O anları sosyal medyadan paylaştı... "Hadi bir daha yap"

TikTok'ta "emperorelena" kullanıcı adıyla paylaşım yapan bir kadın sevgilisinin kendisine yere güller serperek oluşturduğu romantik bir ortamda ettiği evlilik teklifini paylaştı. Diz çökerek evlilik teklifi eden sevgilisinin yüzük kutusunu ters açtığını gören Elena, kahkahalarla gülerek hatayı belirttikten sonra özel anı tekrarlamasını istedi.

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Sosyal medya kullanıcısı Elena, evlilik teklifi anlarını, "Nişanlım evlenme teklif ettiğinde yüzük ters olduğu için yeniden taktırdım" notuyla paylaşınca tepkilerin odağı haline geldi.

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Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Bu onun da en özel anı neden bozuyorsun ki?" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Yol yakınken bir kez daha düşünmeni tavsiye ederim" yorumunu yaptı.

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Anahtar Kelimeler:
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