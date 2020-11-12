Evrim Keklik’den Nisa-Cemal Can buluşmasına gönderme!

Survivor programının final yapmasıyla birlikte yarışmacılar özel hayatlarına geri döndü. Survivor süresince Dominik’te iyi anlaşan yarışmacılar İstanbul’da da görüşmeye devam etti. Sivri dilli üslubu ve sert eleştirileriyle dikkatleri üzerine çeken Evrim Keklik Nisa Bölükbaşı, Barış Murat Yağcı ve Berkan Karabulut dışında neredeyse tüm yarışmacılarla görüştü. Nisa, Berkan ve Barış Murat’la arasındaki gergin devam eden Survivor Evrim sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Nisa ve Barış Murat Yağcı’ya gönderme yapmayı ihmal etmedi.

‘PES ARTIK’

Yarışma boyunca aralarından su sızmayan Nisa Bölükbaşı ve Cemal Can’ın hiç görüşmemesi ikilinin hayranlarını hayal kırıklığına uğratmıştı. İkilinin arasında kara kedi olarak sosyal medya fenomeni Danla Bilic’in girdiği iddia edilmişti. Sevilen yarışmacıların beklenen buluşması gerçekleşti. Nisa Bölükbaşı ve Cemal Can’ın görüşmesine Barış Murat Yağcı da dahil oldu.

Cemal Can’ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma ilk tepki Evrim Keklik’ten geldi. Evrim Keklik Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Bu kadarı da pes” notunu ekledi.

