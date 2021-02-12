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Ex Aşkım dizisi ne zaman başlıyor? Gain'in yeni dizisi Ex Aşkım'ın konusu nedir, oyuncuları kimler?

12.02.2021 02:30 | Son Güncelleme:
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Gain platformunun yeni dizisi Ex Aşkım, 14 Şubat Sevgililer Günü'nden bir gün önce seyirci karşısına çıkacak. Tesadüfen ya da bilerek bir araya gelen eski sevgililerin hikayelerini konu alan Gain'in yeni mini dizisi Ex Aşkım'ın oyuncu kadrosu ve konusu da açıklandı.

Senaryosunu Ebru Erdem’in kaleme aldığı, oyuncu kadrosunda Yiğit Kirazcı, Sahra Şaş, Ayşe Melike Çerçi, Ali Yoğurtçuoğlu, Begüm Akkaya gibi pek çok sürpriz ismin yer aldığı Gain’in yeni komedi dizisi ‘Ex Aşkım’in ilk 2 bölümü 13 Şubat Cumartesi günü izleyici karşısına çıkacak.

EX AŞKIM KONUSU NEDİR?

Eski sevgilinizi nasıl hatırlıyorsunuz? Eski sevgilinize söylemek isteyip de söyleyemediğiniz bir şey oldu mu? Peki eski sevgilinizle karşılaşsanız ne yaparsınız? Eski sevgilinizle yeni sevgilinizi tanıştırır mıydınız?

Bir sebeple ya da rastlantı sonucu bir araya gelen eski sevgililerin arasındaki ilişkinin mizahi bir dil ile anlatıldığı ‘Ex Aşkım’da yarım kalmış aşkların, iz bırakan ilişkilerin, ihanetlerin, bazen bir şarkıyla bazen bir kokuyla akla düşen bazense bir kafede karşınıza çıkan eski sevgililerin birbirinden ilginç anları izleyiciyle buluşacak.

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Aşk ilişkilerinin çok yakından tanık olduğumuz karmaşıklığını eğlenceli bir dil ile ele alan dizinin yönetmenliğini dört farklı isim üstleniyor.

Devrim Yalçın, Hande Türkel, Başaran Şimşek ve Yunus Ozan Korkut’un farklı bakış açılarıyla ele aldığı Ex Aşkım’ın her bölümünde farklı bir konu, her seferinde değişen oyuncu kadrosuyla ele alınıyor.


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