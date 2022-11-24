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Ezgi Eyüboğlu'nun süper minili pozuna takipçileri kayıtsız kalamadı

24.11.2022 15:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Teşkilat dizisinden ayrılarak sevenlerini üzen ünlü oyuncu Ezgi Eyüboğlu, süper minili sonbahar stiliyle takipçilerinden tam puan aldı.

Ezgi Eyüboğlu'nun süper minili pozuna takipçileri kayıtsız kalamadı

Sık sık estetik iddialarıyla gündeme gelen Ezgi Eyüboğlu, bu defa sonbahar paylaşımıyla dikkatleri üzerine topladı. Siyah ceketinin altına, yine siyah bir mini etek tercih eden Ezgi Eyüboğlu'na yorumlar yağmur oldu yağdı.

Ezgi Eyüboğlu'nun süper minili pozuna takipçileri kayıtsız kalamadı

Güzel oyuncunun sokak stili; Enis Arıkan, Deniz Baysal, Çağlar Ertuğrul ve Sinem Ünsal gibi isimlerin de beğenisini kazandı.

Ezgi Eyüboğlu'nun süper minili pozuna takipçileri kayıtsız kalamadı

Sosyal medya kullanıcıları, ''Gittikçe güzelleşiyorsunuz'' ve ''Bu güzelliği yeniden ekranlarda görmek istiyoruz'' gibi övgü dolu yorumlarda bulundu.

Ezgi Eyüboğlu'nun süper minili pozuna takipçileri kayıtsız kalamadı

2019 yılında Kaan Yıldırım'dan boşanan Ezgi Eyüboğlu, bir dönem Oğulcan Engin ile aşk yaşamıştı.

Ezgi Eyüboğlu'nun süper minili pozuna takipçileri kayıtsız kalamadı

Şimdilerde özel hayatı hakkında konuşmaktan kaçınan Ezgi Eyüboğlu'nun ekranlara dönüp dönmeyeceği ise netlik kazanmadı.

Ezgi Eyüboğlu'nun süper minili pozuna takipçileri kayıtsız kalamadı

Sosyal medyada epey aktif olan yıldız, hayatına dair kareleri sık sık takipçileriyle paylaşıyor.

Ezgi Eyüboğlu'nun süper minili pozuna takipçileri kayıtsız kalamadı

Ezgi Eyüboğlu'nun süper minili pozuna takipçileri kayıtsız kalamadı


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