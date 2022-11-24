Ezgi Eyüboğlu'nun süper minili pozuna takipçileri kayıtsız kalamadı

Sık sık estetik iddialarıyla gündeme gelen Ezgi Eyüboğlu, bu defa sonbahar paylaşımıyla dikkatleri üzerine topladı. Siyah ceketinin altına, yine siyah bir mini etek tercih eden Ezgi Eyüboğlu'na yorumlar yağmur oldu yağdı.

Güzel oyuncunun sokak stili; Enis Arıkan, Deniz Baysal, Çağlar Ertuğrul ve Sinem Ünsal gibi isimlerin de beğenisini kazandı.

Sosyal medya kullanıcıları, ''Gittikçe güzelleşiyorsunuz'' ve ''Bu güzelliği yeniden ekranlarda görmek istiyoruz'' gibi övgü dolu yorumlarda bulundu.

2019 yılında Kaan Yıldırım'dan boşanan Ezgi Eyüboğlu, bir dönem Oğulcan Engin ile aşk yaşamıştı.

Şimdilerde özel hayatı hakkında konuşmaktan kaçınan Ezgi Eyüboğlu'nun ekranlara dönüp dönmeyeceği ise netlik kazanmadı.

Sosyal medyada epey aktif olan yıldız, hayatına dair kareleri sık sık takipçileriyle paylaşıyor.



