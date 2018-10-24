MAGAZİN

Ezgi Mola makyajsız halini paylaştı! 'Makyaj güzeliyim'

MAGAZİN HABERLERİ  | 24.10.2018 11:10 | Son Güncelleme

Sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren Ezgi Mola son paylaşımıyla yine hayranlarından tam not aldı. Mola makyajsız halini paylaştı ve kendisiyle dalga geçti

Ezgi Mola makyajsız halini paylaştı! 'Makyaj güzeliyim'

Organize İşler 2 filminde boy göstermeye hazırlanan oyuncu Ezgi Mola, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla ilginç bir itirafta bulundu.

Oyuncu Ezgi Mola, bir yandan internete program yaparken bir yandan da film setlerinde boy gösteriyor. Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ve yaptığı hayvan dostu paylaşımlarıyla beğeni kazanan Mola, bu defa ilginç bir itirafta bulundu.

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Makyajsız halini paylaşan Mola, bu paylaşım üzerinden makyaj güzeli olduğunu itiraf etti ve estetiği de çok sevdiğini söyledi. Mola sıfır makyaj haliyle yaptığı paylaşımda kendisiyle dalga geçerken bir yandan da Enis Arıkan'a laf sokmayı da ihmal etmedi.

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İşte Mola'nın makyajsız paylaşımı:


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Ezgi Mola Ezgi Mola makyajsız

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
neyseki iki resim paylaşmış..ilk resimde ezgi hangisi bilemedim...
Evet makyaj güzelisin sadece... köpek daha güzel çıkmış :))
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