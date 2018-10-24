Ezgi Mola makyajsız halini paylaştı! 'Makyaj güzeliyim'

Organize İşler 2 filminde boy göstermeye hazırlanan oyuncu Ezgi Mola, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla ilginç bir itirafta bulundu.

Oyuncu Ezgi Mola, bir yandan internete program yaparken bir yandan da film setlerinde boy gösteriyor. Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ve yaptığı hayvan dostu paylaşımlarıyla beğeni kazanan Mola, bu defa ilginç bir itirafta bulundu.

Makyajsız halini paylaşan Mola, bu paylaşım üzerinden makyaj güzeli olduğunu itiraf etti ve estetiği de çok sevdiğini söyledi. Mola sıfır makyaj haliyle yaptığı paylaşımda kendisiyle dalga geçerken bir yandan da Enis Arıkan'a laf sokmayı da ihmal etmedi.

İşte Mola'nın makyajsız paylaşımı:



