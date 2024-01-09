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Ezgi Mola ve Enis Arıkan'ın dostluğu bitti! Sebebini duyanlar şoke oldu

09.01.2024 07:28 | Son Güncelleme:
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Ezgi Mola ve Enis Arıkan'ın dostluklarını bilmeyen yoktu. Yedikleri içtikleri ayrı gitmeyen Ezgi Mola ve Enis Arıkan küstü. Küslük sebebini duyanlar "Saçmalamayın" dedi.

Ezgi Mola ve Enis Arıkan'ın dostluğu bitti! Sebebini duyanlar şoke oldu

Ezgi Mola ve Enis Arıkan'ın dostluklarına resmen nazar değdi. İkilinin yediği içtiği ayrı gitmezken bir anda iki oyuncu küstü.

Düğünden cinsiyet partisine, doğum gününden akşam yemeğine her anlarından beraber olan ikilinin ani küslüğü tabii ki merak konusu oldu.

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Sosyal medyada @discorel adlı kullanıcıdan Ezgi Mola ve Enis Arıkan'ın küslüğüne dair yeni bir iddia gündeme geldi.

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Enis Arıkan'ın doğuma gitmediği, sonrasında da doğuma gitmemesi yetmiyormuş gibi eve ziyarete de gitmediği iddiası ortalığı fena karıştırdı.

Enis Arıkan'ın Ezgi Mola'nın yanında olmayışı sosyal medya kullanıcılarının bir kısmı tarafından büyük ayıplanırken bir kısmı da "Saçmalamayın" yorumlarında bulundu.

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Enis Arıkan Ezgi Mola Oyuncu gününde
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