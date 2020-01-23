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Ezgi Sertel anne oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.01.2020 09:33 | Son Güncelleme

Sunucu Ezgi Sertel ile oyuncu Ozan Çobanoğlu'nun ikiz bebekleri Tibet ve Mert, dün dünyaya gözlerini açtı. Mutlu haberi sosyal medya hesabından duyuran Çobanoğlu, "Canlarımız doğdu çok şükür" ifadelerini kullandı.

Ezgi Sertel anne oldu

Sunucu Ezgi Sertel ile oyuncu Ozan Çobanoğlu, 2018 yılında dünyaevine girdi. Mutlu evlilikleri süren çiftten müjdeli haber geldi.

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İkilinin ikiz bebekleri Tibet ve Mert dün dünyaya gözlerini açtı.

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TAKİPÇİLERİYLE PAYLAŞTI

Çobanoğlu, mutlu haberi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile duyurdu.

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"ALLAH HERKESE NASİP ETSİN"

Takipçileriyle mutluluğunu paylaşan oyuncu, "Canlarımız doğdu çok şükür. Hayatta ki en güzel armağan şüphesiz ki evlatlarımız. Allah herkese nasip etsin ve Allah herkesin evladını bağışlasın. Uzun ömürleri olsun" ifadelerini kullandı.

Çifte takipçilerinden çok sayıda tebrik mesajı yağdı.


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Ezgi Sertel, anne oldu,

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