El Nino giderken şimdi de La Nina geliyor! Rekor ihtimali... "Şu anda bu sıcaklığa aldanmayalım" İşte 3 Haziran Meteoroloji hava durumu raporu

Son günlerde sıcak havalar yine bunaltmaya başladı. Hemen herkes önümüzdeki günler için "Hava nasıl olacak?" sorusunun yanıtını aramaya başladı. Bu sırada Prof. Dr. Doğan Yaşar sıcaklıklarda mevsim normaline doğru hareket başladığını belirtti, La Nina'nın başlayacağını ifade etti. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ise 3 Haziran 2024 hava durumu raporu ile il il beklenen en yüksek sıcaklıkları açıkladı.

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DAHA DA SICAK OLACAK

Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamaya göre; mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının, Ege Bölgesi genelinde artarak, 5 Haziran Çarşamba gününe kadar kıyı kesimlerde mevsim normallerinin 1 ila 3 derece, iç kesimlerde ise 4 ila 8 derece üzerine çıkması bekleniyor.

İl merkezlerinde görülecek en düşük ve en yüksek hava sıcaklıklarının İzmir'de 31-35, Aydın'da 36-41, Çanakkale'de 29-35, Balıkesir'de 34-40, Manisa'da 35-41 derece olacağı belirtildi.

"SICAKLIKLARIN AVANTAJI ÇOK BÜYÜK"

DHA'nın aktardığına göre; TÜBA Çevre, Biyoçeşitlilik ve İklim Değişikliği Çalışma Grubu Üyesi Prof. Dr. Doğan Yaşar, bu yıl mayıs ayında havaların biraz serin geçtiğine dikkat çekip şöyle konuştu:

"Özellikle tarımla uğraşanlar yeteri kadar sıcak olmadığı için şikayetçi. Ama şu an yeniden toparlandı, sıcaklıklar başladı. Sıcaklığın artması tarım ile uğraşanlar açısından çok güzel bir haber. Rekorlar kırılır mı? Mesela İzmir'de haziran rekoru 44.3 derece. Bu rekorun kırılacağını pek sanmıyorum. Belki Aydın çok daha sıcak olabilir ki zaten Türkiye'nin 2'nci en sıcak ilidir. İzmir ve diğer bölgeler yaklaşık 31-35 arası verirken, Aydın 41 gibi sıcaklar veriyor."

"Sıcaklardan korkmayacağız. Sıcaklık arttıkça tarım ürünleri artar, yağışlar da artar, keyif de artar. Ancak, bizler, biraz sıcaklardan etkileniriz. Çok sıcaklarda özellikle saat 10.00 ile 17.00 arasında yaşlılar, tansiyon hastaları dışarı çıkmamalı. İşleri varsa da bu saatler dışında ayarlamalılar. Sağlık açısından kendimizi koruduğumuz sürece sıcaklıkların avantajı çok büyük."

"'SÜPER EL NİNO'NUN ETKİLERİ SÜRÜYOR"

Geçen sene 'Süper El Nino' yaşandığını hatırlatan Prof. Dr. Yaşar şunları söyledi:

"Hala onun etkileri devam ediyor. 'Süper El Nino' okyanusların çok çok ısınması demek. Deniz suyu yaklaşık 2 derece kadar ısındı. Bu nedenle havalar çok sıcak geçti. Mesela geçtiğimiz nisan ayı 4.3 derece ile ortalamaların üstünde geçti. Yaklaşık olarak 16.3 derecelere çıktı ki Türkiye'de nisan ortalama sıcaklığı 12 derecelerdedir.

YAZIN SICAKLIK REKORU GELİR Mİ?

Olağanüstü sıcak geçti ama artık 1 yıla yaklaşıyoruz, 'Süper El Nino' yavaş yavaş etkisini kaybediyor. Bunun arkasından 'La Nina' gelecektir. Şu anda bu sıcaklığa aldanmayalım. Yavaş yavaş hava sıcaklıkları tekrar normale dönecektir. Bu yaz sıcaklık rekorları kırılabileceğine pek katılmıyorum. 'Süper El Nino' devam ederse olabilir ama büyük ihtimalle 'La Nina' yani soğumaya dönüş olacaktır.

EL NİNO GİDERKEN LA NİNA GELİYOR

Geçtiğimiz sene Dünya Meteoroloji Örgütü 4 Temmuz'da 'Süper El Nino olabilir' diye bir uyarı yapmıştı ki zaten gerçekleşti. Hatta 23 Temmuz'da Türkiye'de, İzmir'de 32.3 ile deniz suyu sıcaklık rekoru kırıldı. Çok ciddi bir rakam. Bu yıl şu anda herhangi bir şey yok. Hatta serin bile gidiyor. Şu an denize gidenler 'Üşüyoruz' diyorlar. Evet bu doğal bir şey. Yani artık 'Süper El Nino'nun yani çok sıcak dönemlerin sonuna geliyoruz. Yeniden mevsim normaline doğru bir hareket başladı. Büyük olasılıkla 'La Nina' başlayacaktır, hava soğuyacaktır."

METEOROLOJİ BU İLLERİ TEK TEK UYARDI

Öte yandan yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre; geçen hafta boyunca Ülkemizi etkileyen yağışlı ve serin havanın yurdumuzu terk ederek, yerini sıcak ve yağışsız bir havaya bırakacağı tahmin edilmektedir. Ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında ve yer yer altında seyreden hava sıcaklıklarının, hafta sonunda yurdumuzun batı kesimlerinden başlayarak artacağı, hafta ortasına kadar yurdumuzun batı, iç ve güney kesimlerinde 6 ila10 derece, Karadeniz sahil kesiminde ise 3 ila 6 derece mevsim normalleri üzerine çıkması beklenmektedir.

Önümüzdeki günlerde bazı illerimizde beklenen en yüksek sıcaklıkların (oC);

Ankara : 29-32

İstanbul: 28-32

İzmir : 28-29

Kayseri : 24-25

Antalya : 37-40

Adana : 36-39

Bolu : 29-32

Samsun : 26-28

Trabzon : 23-25

Erzurum : 23-27

Diyarbakır: 35-39

Şanlıurfa: 36-41

Malatya: 30-30

Kahramanmaraş: 36-38

Hatay: 34-37

Osmaniye: 34-37

aralıklarında olacağı tahmin edilmektedir

Yüksek seyreden hava sıcaklıkları nedeniyle, kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılarımız ve çocuklarımız başta olmak üzere vatandaşlarımızın günün en sıcak saatleri olan 11 ile 16 saatleri arasında açık alanda bulunmamaları hususunda dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.

BATI KARADENİZ'DE YAĞIŞ VAR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Trakya, Marmara'nın güneydoğusu, İç Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun yer yer parçalı bulutlu, Karabük ve Kastamonu'nun güney kesimleri ile Çankırı'nın kuzey çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Sıcaklıkların mevsim normallerinin 3 ila 8 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Kuzeyli yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

İŞTE İL İL HAVA DURUMU

MARMARA

Az bulutlu, öğle saatlerinden sonra Trakya ve bölgenin güneydoğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 36°C

Az bulutlu, öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 23°C

Az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 34°C

Az bulutlu, öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu

KOCAELİ °C, 35°C

Az bulutlu

EGE

Az bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 31°C

Az bulutlu, öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu

DENİZLİ °C, 38°C

Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu

İZMİR °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 37°C

Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri parçalı bulutlu

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 41°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

BURDUR °C, 33°C

Az bulutlu

HATAY °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Az bulutlu, kuzeybatı kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Çankırı'nın kuzey çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 31°C

Az bulutlu

SİVAS °C, 29°C

Az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra Karabük ve Kastamonu'nun güneyinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu

DÜZCE °C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

SİNOP °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ARTVİN °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

TOKAT °C, 32°C

Az bulutlu

TRABZON °C, 24°C

Az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 34°C

Az bulutlu

VAN °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 39°C

Az bulutlu ve açıkBu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır





