El Nino giderken şimdi de La Nina geliyor! Rekor ihtimali... "Şu anda bu sıcaklığa aldanmayalım" İşte 3 Haziran Meteoroloji hava durumu raporu

Son günlerde sıcak havalar yine bunaltmaya başladı. Hemen herkes önümüzdeki günler için "Hava nasıl olacak?" sorusunun yanıtını aramaya başladı. Bu sırada Prof. Dr. Doğan Yaşar sıcaklıklarda mevsim normaline doğru hareket başladığını belirtti, La Nina'nın başlayacağını ifade etti. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ise 3 Haziran 2024 hava durumu raporu ile il il beklenen en yüksek sıcaklıkları açıkladı.
Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamaya göre; mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının, Ege Bölgesi genelinde artarak, 5 Haziran Çarşamba gününe kadar kıyı kesimlerde mevsim normallerinin 1 ila 3 derece, iç kesimlerde ise 4 ila 8 derece üzerine çıkması bekleniyor.
İl merkezlerinde görülecek en düşük ve en yüksek hava sıcaklıklarının İzmir'de 31-35, Aydın'da 36-41, Çanakkale'de 29-35, Balıkesir'de 34-40, Manisa'da 35-41 derece olacağı belirtildi.
DHA'nın aktardığına göre; TÜBA Çevre, Biyoçeşitlilik ve İklim Değişikliği Çalışma Grubu Üyesi Prof. Dr. Doğan Yaşar, bu yıl mayıs ayında havaların biraz serin geçtiğine dikkat çekip şöyle konuştu:
"Özellikle tarımla uğraşanlar yeteri kadar sıcak olmadığı için şikayetçi. Ama şu an yeniden toparlandı, sıcaklıklar başladı. Sıcaklığın artması tarım ile uğraşanlar açısından çok güzel bir haber. Rekorlar kırılır mı? Mesela İzmir'de haziran rekoru 44.3 derece. Bu rekorun kırılacağını pek sanmıyorum. Belki Aydın çok daha sıcak olabilir ki zaten Türkiye'nin 2'nci en sıcak ilidir. İzmir ve diğer bölgeler yaklaşık 31-35 arası verirken, Aydın 41 gibi sıcaklar veriyor."
"Sıcaklardan korkmayacağız. Sıcaklık arttıkça tarım ürünleri artar, yağışlar da artar, keyif de artar. Ancak, bizler, biraz sıcaklardan etkileniriz. Çok sıcaklarda özellikle saat 10.00 ile 17.00 arasında yaşlılar, tansiyon hastaları dışarı çıkmamalı. İşleri varsa da bu saatler dışında ayarlamalılar. Sağlık açısından kendimizi koruduğumuz sürece sıcaklıkların avantajı çok büyük."
Geçen sene 'Süper El Nino' yaşandığını hatırlatan Prof. Dr. Yaşar şunları söyledi:
"Hala onun etkileri devam ediyor. 'Süper El Nino' okyanusların çok çok ısınması demek. Deniz suyu yaklaşık 2 derece kadar ısındı. Bu nedenle havalar çok sıcak geçti. Mesela geçtiğimiz nisan ayı 4.3 derece ile ortalamaların üstünde geçti. Yaklaşık olarak 16.3 derecelere çıktı ki Türkiye'de nisan ortalama sıcaklığı 12 derecelerdedir.
Olağanüstü sıcak geçti ama artık 1 yıla yaklaşıyoruz, 'Süper El Nino' yavaş yavaş etkisini kaybediyor. Bunun arkasından 'La Nina' gelecektir. Şu anda bu sıcaklığa aldanmayalım. Yavaş yavaş hava sıcaklıkları tekrar normale dönecektir. Bu yaz sıcaklık rekorları kırılabileceğine pek katılmıyorum. 'Süper El Nino' devam ederse olabilir ama büyük ihtimalle 'La Nina' yani soğumaya dönüş olacaktır.
Geçtiğimiz sene Dünya Meteoroloji Örgütü 4 Temmuz'da 'Süper El Nino olabilir' diye bir uyarı yapmıştı ki zaten gerçekleşti. Hatta 23 Temmuz'da Türkiye'de, İzmir'de 32.3 ile deniz suyu sıcaklık rekoru kırıldı. Çok ciddi bir rakam. Bu yıl şu anda herhangi bir şey yok. Hatta serin bile gidiyor. Şu an denize gidenler 'Üşüyoruz' diyorlar. Evet bu doğal bir şey. Yani artık 'Süper El Nino'nun yani çok sıcak dönemlerin sonuna geliyoruz. Yeniden mevsim normaline doğru bir hareket başladı. Büyük olasılıkla 'La Nina' başlayacaktır, hava soğuyacaktır."
Öte yandan yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre; geçen hafta boyunca Ülkemizi etkileyen yağışlı ve serin havanın yurdumuzu terk ederek, yerini sıcak ve yağışsız bir havaya bırakacağı tahmin edilmektedir. Ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında ve yer yer altında seyreden hava sıcaklıklarının, hafta sonunda yurdumuzun batı kesimlerinden başlayarak artacağı, hafta ortasına kadar yurdumuzun batı, iç ve güney kesimlerinde 6 ila10 derece, Karadeniz sahil kesiminde ise 3 ila 6 derece mevsim normalleri üzerine çıkması beklenmektedir.
Önümüzdeki günlerde bazı illerimizde beklenen en yüksek sıcaklıkların (oC);
Ankara : 29-32
İstanbul: 28-32
İzmir : 28-29
Kayseri : 24-25
Antalya : 37-40
Adana : 36-39
Bolu : 29-32
Samsun : 26-28
Trabzon : 23-25
Erzurum : 23-27
Diyarbakır: 35-39
Şanlıurfa: 36-41
Malatya: 30-30
Kahramanmaraş: 36-38
Hatay: 34-37
Osmaniye: 34-37
aralıklarında olacağı tahmin edilmektedir
Yüksek seyreden hava sıcaklıkları nedeniyle, kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılarımız ve çocuklarımız başta olmak üzere vatandaşlarımızın günün en sıcak saatleri olan 11 ile 16 saatleri arasında açık alanda bulunmamaları hususunda dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Trakya, Marmara'nın güneydoğusu, İç Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun yer yer parçalı bulutlu, Karabük ve Kastamonu'nun güney kesimleri ile Çankırı'nın kuzey çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI: Sıcaklıkların mevsim normallerinin 3 ila 8 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Kuzeyli yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
MARMARA
Az bulutlu, öğle saatlerinden sonra Trakya ve bölgenin güneydoğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE °C, 36°C
Az bulutlu, öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu
İSTANBUL °C, 23°C
Az bulutlu
KIRKLARELİ °C, 34°C
Az bulutlu, öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu
KOCAELİ °C, 35°C
Az bulutlu
EGE
Az bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 31°C
Az bulutlu, öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu
DENİZLİ °C, 38°C
Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu
İZMİR °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA °C, 37°C
Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri parçalı bulutlu
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 41°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
BURDUR °C, 33°C
Az bulutlu
HATAY °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Az bulutlu, kuzeybatı kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Çankırı'nın kuzey çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA °C, 31°C
Az bulutlu
SİVAS °C, 29°C
Az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra Karabük ve Kastamonu'nun güneyinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu
DÜZCE °C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu
SİNOP °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ARTVİN °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
TOKAT °C, 32°C
Az bulutlu
TRABZON °C, 24°C
Az bulutlu
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA °C, 34°C
Az bulutlu
VAN °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA °C, 39°C
Az bulutlu ve açık