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  4. Ezgi Sertel eşi Ozan Çobanoğlu'nu bırakıp tatile çıktı! Tatil pozları gecikmedi

Ezgi Sertel eşi Ozan Çobanoğlu'nu bırakıp tatile çıktı! Tatil pozları gecikmedi

19.07.2023 11:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tek Türkiye dizisinde oynadığı Zeynep Öğretmen karakteriyle tanınan ve daha sonra sunuculukta yapmaya başlayan Ezgi Sertel eşi Ozan Çobanoğlu'nun yoğun temposuna daha fazla dayanamadı ve yalnız başına tatile çıktı. Güzel sunucudan tatil pozları da gecikmedi.

Ozan Çobanoğlu ile mutlu bir evlilik sürdüren, 2020'de ikiz çocukları Tibet ve Mert'i kucağına alan oyuncu ve sunucu Ezgi Sertel sosyal medya pozlarıyla dikkat çekti.

Arka Sokaklar'ın yıldızıyla evli olan güzel sunucu eşinin yoğun temposunu bekleyemedi ve soluğu tatilde aldı.

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Bodrum'da arkadaşlarıyla güneşin ve denizin tadını çıkaran güzel isim "Herkesin yalnız tatil yapmaya ihtiyacı var" dedi.

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Ezgi Sertel, "Bu sene hem bedenen hem de ruhen çok yoruldum. Tek başıma Bodrum'a kaçtım" ifadelerini kullandı. Güzel sunucu sosyal medya hesabından da tatil pozlarını paylaşarak beğeni topladı.

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Ozan Çobanoğlu Ezgi Sertel evlilik karakteri

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