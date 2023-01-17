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  4. Ezgi Sertel kimdir, nereli ve kaç yaşında? 2. Sayfa konuğu Ezgi Sertel ile eşi Ozan Çobanoğlu'nun hayatı ve biyografisi!

Ezgi Sertel kimdir, nereli ve kaç yaşında? 2. Sayfa konuğu Ezgi Sertel ile eşi Ozan Çobanoğlu'nun hayatı ve biyografisi!

17.01.2023 10:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ezgi Sertel, Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu TV 8'de canlı olarak ekrana gelen 2. Sayfa magazin programına konuk oldu. Meslektaşı Ozan Çobanoğlu ile evli olan ünlü oyuncu, Tibet ve Mert adında ikizleri vardır. Peki, Ezgi Sertel kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte, 2. Sayfa konuğu Ezgi Sertel ile eşi Ozan Çobanoğlu'nun hayatı ve biyografisi...

Ezgi Sertel kimdir, nereli ve kaç yaşında? 2. Sayfa konuğu Ezgi Sertel ile eşi Ozan Çobanoğlu'nun hayatı ve biyografisi!

Ezgi Sertel, 17 Ocak 2023 Salı günü 2. Sayfa magazin programına konuk olması nedeniyle vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Ozan Çobanoğlu ile evli olan ünlü oyuncu, Müge Dağıstanlı ve Gülşen Yüksel ile birlikte magazin gündemini değerlendirdi. Peki, Ezgi Sertel kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte, 2. Sayfa konuğu Ezgi Sertel ile eşi Ozan Çobanoğlu hakkında bilgiler...

EZGİ SERTEL KİMDİR?

EZGİ SERTEL KİMDİR?

Ezgi Sertel, 1 Ekim 1981’de Karabük’ün Safranbolu ilçesinde dünyya geldi.

Ezgi Sertel, henüz 7 yaşındayken Kur’an-ı Kerim okumayı öğrendi. İlkokul, ortaokul ve liseyi Safranbolu’da okuduktan sonra İstanbul’a ağabeyiyle birlikte gelerek İstanbul Üniversitesi Orman Mühendisliğinde üniversite okuyan Ezgi Sertel, 2004’te mezun oldu.

Bir aile dostlarının klibinde oynayarak ilk ekran deneyimini yaşayan Ezgi Sertel, Kanal 7 ekranlarında sunduğu "Ezgi ile Yaz Sabahı" programı ile adını duyurdu. Kanal 7'de "Memleket Hikayeleri" ve Samanyolu TV’de "Tek Türkiye" adındaki dizide Zeynep Öğretmen karakterine hayat veren Ezgi Sertel, daha evvel 'Ezgi ile Şifalı Yemekler' adında bir gezi ve yemek programı yaptı.

Haber Türk’te "Lezzet Haritası" adında bir de televizyon programı yapan Ezgi Sertel, aynı programı Show TV ekranlarında da sürdürdü.

2002’de Sırlar Dünyası / Sır Kapısı adlı dizide ekranlara çıkan Ezgi Sertel, 2004’te Cennet Mahallesi dizisinde konuk oyuncu olarak yer alırken, aynı yıl Kalp Gözü adlı televizyon dizisinde İkbal karakteriyle izleyicinin karşısına çıktı.

2004-2006 yıllarında çekilen Büyük Buluşma dizisinde Zümrüt karakterine hayat veren Ezgi Sertel, 2005-2006’da yayınlanan Acı Hayat dizisinde Zeynep karakterini canlandırdı. 2005 yılında Memleket Hikayeleri’nde Neslihan, Beşinci Boyut’ta Gülbahar ve Üç Kadın dizisinde yer alan Ezgi Sertel, 2006’da Kumarbazın Karısı (Sevda), Tertemiz, Memleket Hikayeleri - Benden Sevdalı mısın? (Gülbahar) ve Yağmurdan Sonra (Leyla) gibi projelerde yer aldı.

2007’de ise Memleket Hikayeleri - Anamas (Gülbahar), Ayrılık ve Tek Türkiye (Zeynep Öğretmen) projelerinde onayan Ezgi Sertel, 2008’de ise Kollama dizisiyle izleyicisiyle buluştu.

2. SAYFA KONUĞU EZGİ SERTEL'İN EŞİ OZAN ÇOBANOĞLU KİMDİR?

Ezgi Sertel, Arka Sokaklar'da Hakan karakterini canlandıran Ozan Çobanoğlu ile 2016’da dünya evine girmişti. Magazin dünyasında örnek evliliklerden biri olarak parmakla gösterilen Ezgi Sertel ve Ozan Çobanoğlu çifti, tüp bebek tedavisiyle ocak 2020’de Tibet ve Mert adında çocuklarını dünyaya getirdi.

İşte Ozan Çobanoğlu'nun yer aldığı projeler:

Sırlar Dünyası (2002)
Çocuklar Duymasın (2004)
Şubat Soğuğu (2005)
Yağmurdan Sonra - Polis (2006)
Beşinci Boyut - Emre (2007)
Tek Türkiye - Doktor Tarık (2007-2011)
Kollama - Mustafa (2009-2010)
Anneler ile Kızları - Ömer (2011)
Eksik Sayfalar - (2012), Senaryo, Yönetmen ve Oyuncu
Fetih 1453 - Taci (2012)
İffet - (2012)
Dila Hanım - Serdar (2013) 24.bölüm - 67.bölüm
Galip Derviş - Tolga (2013) 17.bölüm
Küçük Ağa - Bülent (2014-2015)
Bir Deniz Hikayesi - Ahmet (2015)
Arka Sokaklar - Hakan Çınar (2016-)

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