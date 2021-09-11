Facebook cinsiyet ayrımcılığı nedeniyle ateş altında

Uluslararası sivil toplum kuruluşu Global Witness tarafından yapılan açıklamaya göre Facebook, iş ilanları konusunda cinsiyet temelli bir ayrımcılık yapıyor. Bunu kendi açtıkları iş ilanında gördüklerini söyleyen bu kuruluş tartışmaya yol açtı. Özellikle kadınlara ve üst yaş grubuna haksızlık yapıldığını ifade etti.

Global Witness tarafından yapılan iş ilanında kadınlara ve 55 yaş üstündekilere ilanın gösterilmemesi talep edildi. Normal şartlarda herhangi bir uygulamanın bunu kabul etmemesi gerekiyor. Ancak Facebook bu iş ilanını kabul etti. Böylece cinsiyet temelli ayrımcılığa yol açtı.

Sosyal medya devi ile ilgili ortaya atılan iddialar sadece bunlardan ibaret değil. Aynı zamanda Facebook içerisinde teknik eleman ve pilot ilanlarının genellikle erkeklere gösterildiği ifade ediliyordu. Ayrıca psikolog ve hemşire ilanları ise ağırlıklı olarak kadınlara gösteriliyor. Böylece cinsiyet temelli bir başka ayrımcılık yapılıyor.

Facebook algoritmaları bundan kısa bir süre önce siyahi kişiler için haksızlık yapıyordu. Şimdi ise kadınlar ve 55 yaş üstü için benzer haksızlıklar yapıldığı ortaya çıktı. Henüz şirket tarafından resmi bir açıklama yapılmadı.

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