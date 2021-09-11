HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Facebook cinsiyet ayrımcılığı nedeniyle ateş altında

Facebook cinsiyet ayrımcılığı nedeniyle ateş altında

11.09.2021 10:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kişiye özel olarak tasarlanan reklamlar bazen cinsiyetçilik yapılmasına neden olabiliyor. Küresel çapta milyonlarca kullanıcısı olan Facebook bu tehlikenin en fazla barındırıldığı uygulama olarak kendisini belli etti.

Facebook cinsiyet ayrımcılığı nedeniyle ateş altında

Uluslararası sivil toplum kuruluşu Global Witness tarafından yapılan açıklamaya göre Facebook, iş ilanları konusunda cinsiyet temelli bir ayrımcılık yapıyor. Bunu kendi açtıkları iş ilanında gördüklerini söyleyen bu kuruluş tartışmaya yol açtı. Özellikle kadınlara ve üst yaş grubuna haksızlık yapıldığını ifade etti.

Global Witness tarafından yapılan iş ilanında kadınlara ve 55 yaş üstündekilere ilanın gösterilmemesi talep edildi. Normal şartlarda herhangi bir uygulamanın bunu kabul etmemesi gerekiyor. Ancak Facebook bu iş ilanını kabul etti. Böylece cinsiyet temelli ayrımcılığa yol açtı.

Sosyal medya devi ile ilgili ortaya atılan iddialar sadece bunlardan ibaret değil. Aynı zamanda Facebook içerisinde teknik eleman ve pilot ilanlarının genellikle erkeklere gösterildiği ifade ediliyordu. Ayrıca psikolog ve hemşire ilanları ise ağırlıklı olarak kadınlara gösteriliyor. Böylece cinsiyet temelli bir başka ayrımcılık yapılıyor.

Facebook algoritmaları bundan kısa bir süre önce siyahi kişiler için haksızlık yapıyordu. Şimdi ise kadınlar ve 55 yaş üstü için benzer haksızlıklar yapıldığı ortaya çıktı. Henüz şirket tarafından resmi bir açıklama yapılmadı.

iPhone 13 araştırması büyük şaşkınlık yarattı

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Valiyi sarhoş bekçi karşıladı! Kapıyı açarken yere yığıldıValiyi sarhoş bekçi karşıladı! Kapıyı açarken yere yığıldı
42 yıllık esaretin kahreden görüntüsü!42 yıllık esaretin kahreden görüntüsü!
Apple duygusal bağlarını arttırma peşindeApple duygusal bağlarını arttırma peşinde
Anahtar Kelimeler:
facebook
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

11 yaş küçük sevgilisiyle ilk kez görüntülendi

11 yaş küçük sevgilisiyle ilk kez görüntülendi

Taksi parası ödemek istemeyen kızın yaptıkları 'pes' dedirtti

Taksi parası ödemek istemeyen kızın yaptıkları 'pes' dedirtti

ABD, "Öldürdük" demişti! Afganistan'daki operasyonda flaş detay

ABD, "Öldürdük" demişti! Afganistan'daki operasyonda flaş detay

Korkulan oldu! Aynı sınıftaki iki öğrenci koronavirüse yakalandı

Korkulan oldu! Aynı sınıftaki iki öğrenci koronavirüse yakalandı

Milli Takım'ın yeni hocası belli oldu

Milli Takım'ın yeni hocası belli oldu

Korkunç! Yolcu otobüsü yandı: 1 ölü, 20 yaralı

Korkunç! Yolcu otobüsü yandı: 1 ölü, 20 yaralı

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Nişanlısından ayrıldı! Tüfeği kafasına dayadı

Nişanlısından ayrıldı! Tüfeği kafasına dayadı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Erzurumlu vatandaş tünelden geçerken adeta kendinden geçti

Erzurumlu vatandaş tünelden geçerken adeta kendinden geçti

Kuzey Kore'den gelen fotoğraflar şaşkına çevirdi: Batı'ya mesaj

Kuzey Kore'den gelen fotoğraflar şaşkına çevirdi: Batı'ya mesaj

Bakan Koca duyurdu: Saat 18.00'de açıklama yapacağım

Bakan Koca duyurdu: Saat 18.00'de açıklama yapacağım

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.