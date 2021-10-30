Facebook VR için çabalarını artırmak istiyor

Sosyal ağ Meta, Connect 2021 etkinliğinde önümüzdeki üç yıl içinde VR öğrenme hedeflerine ulaşmak için bu kadar harcama yaptığını duyurdu. Eski adıyla Facebook, meta veri tabanında öğrenim için sağlam bir ekosistem oluşturmayı umduğundan, yalnızca sürükleyici eğitim deneyimleri oluşturmaktan fazlasını yapmayı planlıyor. Paranın bir kısmı artırılmış gerçeklik ve sanal gerçeklik yaratıcılarının eğitimine gidecek, böylece kendi deneyimlerini yaratabilecekler.

Facebook, insanlara eğitici VR içeriği oluşturmak için gerekli becerileri öğretmek adına Unity ile birlikte çalışıyor. Esas olarak, Unity’nin “Eğitimciler için VR ile Oluştur” aracını Quest 2 cihazlarıyla kullanıyor. Buna ek olarak, farklı kurumlarla da iş birlikleri gerçekleştiriyor. Son olarak Facebook, insanların eğitici VR materyallerine erişimini artırmaya yönelik adımlar attığını söylüyor.

Oculus Başkan Yardımcısı Mark Rabkin konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada şunları söyledi: “VR tamamen eğlence ve oyunlardan ibaret değil aynı zamanda eğitim için güçlü bir araç. Şu anda bulunduğumuz yer ile gelecekte metaverse’yi göreceğimiz yer arasında çok iş var. Heyecanlıyız ve bu yolculuğa bizimle birlikte geleceğinizi umuyoruz.” “Bundan sonra neler olacağını görmek heyecan verici olacak.”

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