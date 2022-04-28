Facebook’un kullanıcı sayısı geçen yılki düşüşün ardından ilk defa arttı

2021'de kullanıcı sayısı ilk defa azalan Facebook, 2022'nin ilk üç ayında gidişatı tersine çevirmeyi başardı. Fakat şirketin cirosu son 10 yılın en yavaş büyümesini gördü.

Facebook'un sahibi Meta şirketinin yaptığı açıklamaya göre günlük aktif kullanıcı sayısı Ocak-Mart döneminde 1,96 milyara yükseldi.

2021'deki düşüşün açıklandığı Şubat ayında şirketin hisseleri neredeyse yarı yarıya değer kaybetmişti.

Dünkü açıklamanın ardından Meta hisseleri yüzde 19 değer kazandı.

Facebook'u 2004 yılında kuran Mark Zuckerberg, "Bugün hizmetlerimizden faydalanan kişi sayısı hiç olmadığı kadar yüksek. Dünyanın dört bir yanından insanlara verdiğimiz hizmetlerden gurur duyuyorum" dedi.

Instagram ve Whatsapp'ın da sahibi olan Meta, yıllık ciro büyümesini yüzde 7 olarak açıkladı. İlk üç ay cirosu 27,9 milyar dolar oldu.

Analistler reklam verenlerin Ukrayna savaşının da artırdığı ekonomik belirsizlik ve yükselen maliyetler nedeniyle internet üzerinden verdikleri reklamları kıstığını belirtiyor.

İnternet reklamlarında Facebook, Google ile birlikte lider olsa da şirketler TikTok gibi yeni mecralara da yöneliyor.

Google'ın sahibi olan Alphabet bu hafta açıkladığı mali tablosunda yılın ilk üç ayındaki reklam gelirinin yüzde 22 arttığını duyurmuştu. Bu analistlerin beklediğinden daha düşük bir büyümeydi.

Zuckerberg TikTok ile rekabet edebilmek için "Reels" videolarına yatırım yaptıklarını ve bunun karşılığını almayı beklediklerini söyledi.

Öte yandan Apple'ın kişisel veri mahremiyetine dair getirdiği yeni özellikler, kişiye özel reklam verme olanaklarını kısıtlıyor.

Meta, bunun şirketin reklam gelirlerini 10 milyar dolar azaltabileceğini açıkladı.

Şirketin önümüzdeki aylar için açıkladığı 28-30 milyar dolar arası ciro da beklentilerin altında kaldı.

Meta bunun Ukrayna'daki savaş ve Avrupa'daki yasal değişikliklerden kaynaklandığını belirtti.

Rusya Mart ayında Facebook ve Instagram'ı yasaklamıştı.

Zuckerberg önümüzdeki süreçte yapay zeka ve sanal gerçeklik (Metaverse) alanlarındaki yatırımlarının büyümeyi sırtlamasını beklediklerini de ekledi.

Meta'nın ilk çeyrekteki kârı 7,46 milyar dolar oldu.

Piyasa analiz şirketi Insider Intelligence'tan Jasmine Ensberg "Meta'nın reklam modelinin önünde bazı büyük zorluklar var" dedi ve ekledi:

"Facebook zorluklara alışkın bir şirket fakat Apple'ın getirdiği değişiklikler Facebook'un reklam modeline ilk doğrudan tehdit oldu.

"TikTok'un yükselişi ve sosyal medya kullanımındaki değişimle birlikte Meta'nın reklam gelirlerini büyük bir tehlike bekliyor.

"Fakat yine de reklam verenler, kitlelere ulaşabilmek için Facebook ve Instagram'ı kullanmaya devam ediyor."

