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Fahrettin Altun'dan konuşmasına sansür koyan YouTube'a sert tepki

01.07.2021 22:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Şehit Diplomatlar Sergisi'nde yaptığı konuşmaya ait videonun YouTube tarafından sansürlenmesine ilişkin, "Sözüm ona bu konuşma, nefret söylemi içeriyormuş. Lütfen kulak verin ve siz karar verin. Bu çifte standarttır, bu riyakarlıktır" dedi.

Fahrettin Altun'dan konuşmasına sansür koyan YouTube'a sert tepki

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, YouTube üzerinden yayınlanan konuşmasının sansüre uğramasına tepki gösterdi. Söz konusu videoyu takipçileri ile paylaşarak, vatandaşlara danışan Altun, "Üzülerek belirtmek istiyorum ki Şehit Diplomatlar Sergisi'nde yaptığım şu konuşma YouTube tarafından sansürlendi. Sözüm ona bu konuşma, nefret söylemi içeriyormuş. Lütfen kulak verin ve siz karar verin. Bu çifte standarttır, bu riyakarlıktır" ifadelerini kullandı.

İletişim Başkanı Altun'dan internet gazeteciliğiyle ilgili açıklamaİletişim Başkanı Altun'dan internet gazeteciliğiyle ilgili açıklama

"YAŞASIN HAKİKAT"

Terörün; dili, dini ve ırkı olmadığını her fırsatta söyleyeceklerine vurgu yapan Altun, açıklamasına şöyle devam etti:

"İslam'a ve Müslümanlara yönelik nefret söylemlerini görmezden gelen, terör örgütlerinin kara propagandalarına kolaylıkla alan açan YouTube, Türk diplomatlarımızı şehit eden katil teröristlerle ilgili söylediklerimizin nefret suçu sayıyor. Hoşunuza gitsin ya da gitmesin, her fırsatta terörün dili, dini, ırkı olmadığını söyleyeceğiz. Bir kere daha gördük ki her alanda olduğu gibi medya ve iletişim alanında da yerli ve milli platformlara ihtiyacımız var. Yaşasın hakikat." (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
youtube
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