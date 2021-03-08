Fahriye Evcen'den 'Karan' paylaşımı! 'Küçük ressamım işbaşında'

Üç sene önce dünyaevine giren Fahriye Evcen-Burak Özçivit çifti, 2019'da oğulları Karan'ı kucaklarına almıştı.

Pandemi sürecinde sıkı bir sosyal medya kullanıcısı olan Evcen, oğlu ile paylaşımlarını sık sık takipçileriyle paylaşıyor.

"KÜÇÜK RESSAMIM İŞBAŞINDA"

Gönderilerine bir yenisini daha ekleyen 34 yaşındaki Fahriye Evcen, bu kez Karan'ın resim yaparken eğlendiği anları Instagram'dan yayınladı.



Ünlü oyuncunun, "Küçük ressamım işbaşında" notunu düştüğü gönderi 978 binden fazla beğeni ve yorum aldı.

Karan'ın keyifli halleri de dikkatlerden kaçmadı.



