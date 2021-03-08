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Fahriye Evcen'den 'Karan' paylaşımı! 'Küçük ressamım işbaşında'

08.03.2021 09:16 | Son Güncelleme:
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Fahriye Evcen'den 'Karan' paylaşımı! 'Küçük ressamım işbaşında'

2017 yılında kendisi gibi oyuncu olan Burak Özçivit ile nikah masasına oturan Fahriye Evcen, oğlu Karan'ın resim yaparken eğlendiği anları paylaştı. Evcen, paylaşımına 'Küçük ressamım işbaşında' ifadelerini kullandı.

Üç sene önce dünyaevine giren Fahriye Evcen-Burak Özçivit çifti, 2019'da oğulları Karan'ı kucaklarına almıştı.

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Pandemi sürecinde sıkı bir sosyal medya kullanıcısı olan Evcen, oğlu ile paylaşımlarını sık sık takipçileriyle paylaşıyor.

"KÜÇÜK RESSAMIM İŞBAŞINDA"

Gönderilerine bir yenisini daha ekleyen 34 yaşındaki Fahriye Evcen, bu kez Karan'ın resim yaparken eğlendiği anları Instagram'dan yayınladı.
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Ünlü oyuncunun, "Küçük ressamım işbaşında" notunu düştüğü gönderi 978 binden fazla beğeni ve yorum aldı.

Karan'ın keyifli halleri de dikkatlerden kaçmadı.


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Anahtar Kelimeler:
Burak Özçivit Fahriye Evcen
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