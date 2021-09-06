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Fahriye Evcen'in yardımına Burak Özçivit koştu

06.09.2021 09:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ATV'de ekrana gelen 'Kuruluş Osman' dizisiyle izleyici karşısında olan ünlü oyuncu Burak Özçivit, eşi Fahriye Evcen'e yeni dizisinde destek verdiğini açıkladı.

Fahriye Evcen'in yardımına Burak Özçivit koştu

Burak Özçivit, Vadistanbul'da görüntülendi. Oyuncu, tek başına geldiği alışveriş merkezinde reklam yüzü olduğu Altınyıldız mağazasında yaklaşık bir saat boyunca sezonluk alışveriş yaptı.

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Muhabirlerin sorularına cevap veren Burak Özçivit, "Yeni sezonda Fahriye ile birlikte iki ayrı dizide çalışıyor olacağız, heyecanla bekliyoruz. Fahriye'ye binicilik hakkında yardımcı olmaya çalışıyorum, kendisi fazlasıyla üstesinden geldi" dedi.

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'Alparslan' dizisinde rol alacak Evcen binicilik dersleri alırken, Özçivit ise 'Kuruluş Osman' dizisiyle izleyiciyle buluşuyor.
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Anahtar Kelimeler:
Burak Özçivit Fahriye Evcen
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