Fahriye Evcen minik oğlu Kerem'i paylaştı! Yorum yağdı! 'Babasının kopyası'

Rol aldıkları 'Çalıkuşu' dizisinin setinde tanışmalarının ardından 2017 yılında nikâh masasına oturan, 2019'da oğulları Karan'ı kucaklarına alan Fahriye Evcen ile Burak Özçivit; ikinci kez anne ve baba olma mutluluğunu 18 Ocak'ta yaşamıştı.

Sosyal medyada eşi ve çocukarıyla zaman zaman paylaşımlar yapan güzel oyuncu Fahriye Evcen bu defa minik oğlu Kerem'i paylaştı.

Küçük oğlunun doğum gününü kutlayan Evcen, 'Bir sene önce bugün bir Kerem doğdu ki; çok yaman... Baktıkça içimi aydınlatan, gülüşüyle aklımı başımdan alan, kokladıkça içimde çiçekler açan, çiçek kokulu oğlum benim. İyi ki doğdun kalbim, iyi ki! Seni çok seviyorum... 18.01.2023.' ifadelerini kullandı.

Fahriye Evcen'in minik oğlu Kerem'i gören herkes aynı yorumu yaptı. Evcen'in paylaşımına 'Babasının kopyası', 'Aynı babası', 'Babası doğurmuş bence' gibi yorumlar yapıldı.





