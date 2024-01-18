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Fahriye Evcen minik oğlu Kerem'i paylaştı! Yorum yağdı! 'Babasının kopyası'

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
18.01.2024 16:15 | Son Güncelleme:
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Fahriye Evcen kendisi gibi ünlü oyuncu Burak Özçivit'le 2017 yılında dünya evine girdi. Bu mutlu evliliklerinden iki çocuk sahibi olan ünlü çift evlilikleriyle örnek gösteriliyor. Sosyal medyayı aktif kullanan güzel oyuncu bu defa minik oğlu Kerem'i paylaştı. Kerem Özçivit'i gören herkes aynı yorumu yaptı.

Fahriye Evcen minik oğlu Kerem'i paylaştı! Yorum yağdı! 'Babasının kopyası'

Rol aldıkları 'Çalıkuşu' dizisinin setinde tanışmalarının ardından 2017 yılında nikâh masasına oturan, 2019'da oğulları Karan'ı kucaklarına alan Fahriye Evcen ile Burak Özçivit; ikinci kez anne ve baba olma mutluluğunu 18 Ocak'ta yaşamıştı.

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Sosyal medyada eşi ve çocukarıyla zaman zaman paylaşımlar yapan güzel oyuncu Fahriye Evcen bu defa minik oğlu Kerem'i paylaştı.

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Küçük oğlunun doğum gününü kutlayan Evcen, 'Bir sene önce bugün bir Kerem doğdu ki; çok yaman... Baktıkça içimi aydınlatan, gülüşüyle aklımı başımdan alan, kokladıkça içimde çiçekler açan, çiçek kokulu oğlum benim. İyi ki doğdun kalbim, iyi ki! Seni çok seviyorum... 18.01.2023.' ifadelerini kullandı.

Fahriye Evcen paylaşımı

Fahriye Evcen'in minik oğlu Kerem'i gören herkes aynı yorumu yaptı. Evcen'in paylaşımına 'Babasının kopyası', 'Aynı babası', 'Babası doğurmuş bence' gibi yorumlar yapıldı.

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