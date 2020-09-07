Fantastik bir hikaye: Stranger Things konusu ve oyuncuları

Netflix'in en sevilen yapımlarından biri olan ve kısa sürede kült yapımlar listesine adını yazdıran Stranger Things, macera ve gizem türlerini seven izleyiciler için dört dörtlük bir dizi. 2016 yılında yayınlanmaya başlayan Stranger Things dizisi, gizemli atmosferi ve 1980'lerin nostaljik ögelerini birleştiren bir yapım. 1980'lerin bilim kurgu, korku ve gerilim filmlerini andıran Stranger Things, sık sık o filmlere göndermeler de yapıyor. Bu yüzden 1980'lere bir saygı duruşu olarak niteleyebileceğimiz Stranger Things, nostalji seven seyircileri ve Stephen King eserlerinin hayranlarını ekran karşısına oturtmayı başardı. Dizinin yaratıcıları ise Wayward Pines ve Hidden gibi başarılı yapımlarla adlarını duyuran Matt ve Ross Duffer Kardeşler. İzleyicileri gizemli bir macerayla 1980'li yılların Amerika'sına ışınlayan Stranger Things konusu ve oyuncuları ile ilgili merak edilenleri derledik. Stranger Things Dizisi Konusu Stranger Things konusu 1983 yılında Indiana'nın Hawkins kasabasında yaşayan çocuklardan birinin kaybolmasının gizemini işliyor. O çocuk kaybolana kadar kasabada uzun süredir görülen tek büyük olay bir kuşun yuva zannederek bir saça saldırmasının yarattığı panikti. Dört yakın arkadaş olan Will, Dustin, Mike ve Lucas her gün saatlerce oynadıkları Dungeons & Dragons'tan ayrılıp evlerine dağılıyor ancak Will bu kez eve dönemiyor. Will eve dönerken bilinmeyen bir yaratıkla karşılaşıyor ve kayboluyor.

Will'i bulmak için farklı kollardan arama çalışmaları başlatılmasına rağmen küçük çocuktan hiçbir iz bulunamıyor. Arama ekipleri vazgeçse de Will'in annesi Joyce ve arkadaşları Mike, Dustin ve Lucas aramaya devam ediyor. Onların da umutlarının tükendiği anda çocuklar ormanda Will'le yaşıt olan, El adını verdikleri ve doğa üstü güçleri olan bir kızla karşılaşıyor. O da yıllar önce Will gibi bir anda kaybolmuş ancak şimdi geri dönmüştür. Kasaba bir yandan Will'in başına gelenleri çözmeye çalışırken bir yandan da El hakkındaki gizemi araştırıyor. Stranger Things yaratık, küçük bir kasabada geçen olaylar, gizli deneyler ve fantastik güçleri içeren konusuyla izleyiciyi çok kısa bir sürede yarattığı evrenin içine çekmeyi başarıyor. Stranger Things Dizisi Karakterleri / Oyuncuları Stranger Things karakterleri genellikle henüz çocuk yaşta kişilerden oluşuyor. "Dışlanmış" gözüken ancak hayal dünyaları kocaman olan bu çocuklar hayal güçleri sayesinde kasabadaki esrarengiz olayları kimsenin göremediği gibi görerek çözmeye çalışıyor. Bu bağlamda, Stranger Things kadro açısından hem genç oyuncuları hem de tecrübeli isimleri barındırıyor. Her biri ustalıkla anlatılan karakterler ve her karakteri başarıyla canlandıran Stranger Things oyuncuları hakkında bir liste hazırladık.

Mike Wheeler (Finn Wolfhard) Mike için dört kişilik arkadaş grubunun elebaşı denebilir. Çizgi romanlara, bilime ve fantastik şeylere duyduğu ilgi nedeniyle "inek" denen ve okulda dışlanan Mike aslında oldukça yardımsever, zeki ve cesur biri. Arkadaşları için tehlikelere atılmakta hiç tereddüt etmeyen Mike olayların fantastik açıklamalarına inanmaya yatkın. Bu yüzden metafizik güçleri olan El ortaya çıktığında onun sayesinde Will'i bulacaklarına yürekten inanıyor. Stranger Things Mike karakterini henüz 17 yaşındaki Kanadalı oyuncu Finn Wolfhard oynuyor. Dizideki performansıyla çok beğenilen Wolfhard, Stephen King'in eserinden uyarlanan It filminde de oynadı ve sinema filmlerine devam ediyor. Dustin Henderson (Gaten Matarazzo) Stranger Things Dustin karakteri küçük çeteye en son katılan kişi. Genetik rahatsızlığı yüzünden dişleri konuşmasını zorlaştırdığı için okulda zorbalığa uğruyor ancak Mike, Lucas ve Will'le kolayca kaynaşıyorlar. Uzlaşmacı biri olan Dustin hem sevimliliği hem de kararlı ve mantıklı yapısıyla ekibin en önemli parçalarından biri. Her durumda arkadaş grubunun beraberliğini korumaya çalışan Dustin, aralarında çıkan anlaşmazlıkları etraflarında gelişen olaylara ve mantığına dayanarak çözmeye çalışıyor. Aslında açık fikirli Mike ve şüpheci Lucas arasında bir köprü oluyor.

Dustin karakterini 17 yaşındaki Amerikalı oyuncu Gaten Matarazzo canlandırıyor ve yeni yapımlarla karşımıza çıkmaya devam ediyor. Lucas Sinclair (Caleb McLaughlin) Lucas çetenin şüpheci karakteri. Yaşadıkları doğaüstü olaylara mantık çerçevesinden baktığı için özellikle Mike'la çatışmalar yaşadığı zamanlar oluyor. Akla yatkın ve mantıklı düşünceleriyle ekibi yönlendiren Lucas, El konusunda da oldukça temkinli ve şüpheci. Yine de Will'in bulunması için elinden geleni yapan ve iyi kalpli bir karakter. 18 yaşındaki Amerikalı oyuncu Caleb McLaughlin kariyerine sinemada ve televizyonda son hızla devam ediyor. Will Byers (Noah Schnapp) Will, bir anda ortadan kaybolmasıyla dizinin başlangıcını ve ilk sezonun odak noktasını oluşturan karakter. Hem arkadaş grubu hem de ailesiyle güçlü bağları olan, hayat dolu Will aynı zamanda FRP (Fantastik Rol Yapma oyunu) ve çizime meraklı. Çizdiği resimler de başına gelenlerle ilgili bazı ipuçları içeriyor. Stranger Things Will karakterini canlandıran 16 yaşındaki Noah Schnapp genç yaşta önemli bir başarı elde etti. Eleven/El (Millie Bobby Brown) Stranger Things Eleven karakteri -El olarak kısaltılıyor- özellikle ilk iki sezonun en önemli karakteri diyebiliriz. Küçük çete tarafından ormanda bulunan Eleven, gidecek yeri olmadığı için Mike'ın evinde kalmaya başlıyor. Doğaüstü güçlere sahip olduğu ortaya çıkan ve hiçbir yerde kaydı olmayan Eleven ekipte hem merak uyandırıyor hem de onları korkutuyor. Başına gelenler her bölümde biraz daha aydınlanan Eleven Stranger Things gizeminin çözülebilmesi için kilit bir karakter. Aynı zamanda 1980'lerin kült bilim kurgu filmi E.T.'ye de bir saygı duruşu.

Eleven karakterini canlandıran 16 yaşındaki İngiliz oyuncu Millie Bobby Brown, Godzilla'da da rol almıştı. Joyce Byers (Winona Ryder) Will'in annesi olan Joyce, oğlunu bulmak için ne gerekirse yapıyor. Bu süreçte mental olarak büyük bir çöküntü yaşayan Joyce evdeki gizemli ışıklar ve sesler yüzünden iyice kendini kaybediyor. Joyce karakterini doksanların fenomen oyuncusu Winona Ryder canlandırıyor. Jim Hopper (David Harbour) Hawkins'in kasaba şerifi olan Jim'i en başta alkolik, perişan bir evde yaşayan, ilaçlarla ayakta durabilen biri olarak izliyoruz. Aslında kızını kaybettikten sonra bu hale geldiğini öğrendiğimiz Hopper, başta çocuklara inanmasa da kaybolan Will'in bulunması için elinden geleni yapıyor. Stranger Things Hopper karakterini aksiyon filmlerinin başarılı oyuncusu David Harbour canlandırıyor. Martin Brenner (Matthew Modine) Stranger Things Martin karakteri Hawkins Laboratuvarı'nda ABD Enerji Bakanlığı için karmaşık deneyler yapan bir doktor ve laboratuvarın yöneticisi. Kasabada olanlarla ilgili pek çok sorunun cevabının onda olduğu düşünülüyor. Dr. Martin'i Full Metal Jacket, Birdy gibi filmlerle tanınan başarılı oyuncu Matthew Modine canlandırıyor.

Max Mayfield (Sadie Sink) Stranger Things Max karakteri ekibe California'dan Hawkins'e taşındığında katılıyor. Başta Lucas ve Dustin tarafından dışlansa da ekibe katılmayı başaran Max, Will'i bulmaya çalışırken onlara yardımcı oluyor. 1980'lerde yaşayan bir kız çocuk için hoş karşılanmayan konulara -korku filmi, eğlence salonu oyunları gibi- ilgi duyan Max, fantastik olaylara biraz şüpheyle yaklaşıyor. Max karakterinde bu yapımla yıldızı parlayan 18 yaşındaki Sadie Sink'i izliyoruz. Nancy Wheeler (Natalia Dyer) Stranger Things Nancy karakteri Mike'ın ablası. Ergenlik sorunlarıyla uğraşan ve Will'in kaybolmasını çok da umursamayan Nancy, en yakın arkadaşı Barbara kaybolduktan sonra olaylara dahil oluyor. Hem Will'i hem de Barbara'yı kurtarmak için çabalayan Nancy oldukça cesur ve güçlü biri. Nancy'yi Hannah Montana'yla tanınan Natalia Dyer oynuyor ve kariyerini başarılı yapımlarla sinemada sürdürüyor. Steve Harrington (Joe Keery) Stranger Things Steve karakteri lisenin en popüler çocuğu ve Nancy'nin sevgilisi. "Kötü çocuk" olarak bilinen Steve aslında ne kadar hassas olduğunu sadece Nancy'ye gösteriyor. Barbara kaybolduktan sonra olaylara dahil olan Steve özellikle ikinci sezonda önem kazanıyor.