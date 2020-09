Fantastik bir hikaye: Stranger Things konusu ve oyuncuları

Netflix'in en sevilen yapımlarından biri olan ve kısa sürede kült yapımlar listesine adını yazdıran Stranger Things, macera ve gizem türlerini seven izleyiciler için dört dörtlük bir dizi. 2016 yılında yayınlanmaya başlayan Stranger Things dizisi, gizemli atmosferi ve 1980'lerin nostaljik ögelerini birleştiren bir yapım. 1980'lerin bilim kurgu, korku ve gerilim filmlerini andıran Stranger Things, sık sık o filmlere göndermeler de yapıyor. Bu yüzden 1980'lere bir saygı duruşu olarak niteleyebileceğimiz Stranger Things, nostalji seven seyircileri ve Stephen King eserlerinin hayranlarını ekran karşısına oturtmayı başardı.

Dizinin yaratıcıları ise Wayward Pines ve Hidden gibi başarılı yapımlarla adlarını duyuran Matt ve Ross Duffer Kardeşler. İzleyicileri gizemli bir macerayla 1980'li yılların Amerika'sına ışınlayan Stranger Things konusu ve oyuncuları ile ilgili merak edilenleri derledik.

Stranger Things Dizisi Konusu

Stranger Things konusu 1983 yılında Indiana'nın Hawkins kasabasında yaşayan çocuklardan birinin kaybolmasının gizemini işliyor. O çocuk kaybolana kadar kasabada uzun süredir görülen tek büyük olay bir kuşun yuva zannederek bir saça saldırmasının yarattığı panikti. Dört yakın arkadaş olan Will, Dustin, Mike ve Lucas her gün saatlerce oynadıkları Dungeons & Dragons'tan ayrılıp evlerine dağılıyor ancak Will bu kez eve dönemiyor. Will eve dönerken bilinmeyen bir yaratıkla karşılaşıyor ve kayboluyor.