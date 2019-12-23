Farah Zeynep Abdullah ile Doğu Demirkol ilk kez birlikte görüntülendi

Güzel oyuncu Farah Zeynep Abdullah ile son dönemin komedi dalında yükselen isimleri arasında yer alan Doğu Demirkol'un yeni bir aşka yelken açtığı iddia edilmişti.

İddialara göre; ikili konuk olarak katıldıkları bir film festivalinde karşılaştı. İkilinin arkadaşlıkları bu festivalde aşka dönüştü. Snob Magazin'de yer alan habere göre, yaklaşık iki aydır birlikte olan Farah Zeynep Abdullah ile Doğu Demirkol, ilk kez Mecidiyeköy'deki Profilo AVM'nin önünde objektiflere takıldılar.

Farah Zeynep Abdullah, meslektaşı Ahmet Rıfat Şungar ile ilişkisini geçtiğimiz aylarda sürpriz bir kararla noktalamıştı.

