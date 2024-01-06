Farah Zeynep Abdullah, komedyen sevgilisi ile fena yakalandı: Sevgilisi bakın kim çıktı!

"Aşk-ı Memnu" eserinin film uyarlaması "Bihter"de Boran Kuzum ile başrolleri paylaşan ve yapıma ortak olan Farah Zeynep Abdullah hem kariyeri hemde özel hayatıyla gündemden düşmüyor. Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü oyuncu her paylaşımıyla olay oluyor.

"Bihter" filmi ile adından söz ettiren ünlü oyuncu Farah Zeynep Abdullah Emirgan'daki bir partiden çıkarken objektiflere yansıdı.

Farah Zeynep Abdullah "Yavuz Diye Bir Çocuk" adlı gösteriyle tanınan 36 yaşındaki komedyen sevgilisi Yavuz Günal'la birlikte ilk kez görüntülendi. Yavuz Günal'ın, kapüşonla yüzünü kapattığı görüldü.

Kendisini görüntüleyen basın mensuplarının sorularına yanıt vermek istemeyen Farah Zeynep Abdullah, sessizliğini korudu. El ele yürüyen çift, ardından hızlıca otomobillerine binerek oradan ayrıldı.





