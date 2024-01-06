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  4. Farah Zeynep Abdullah, komedyen sevgilisi ile fena yakalandı: Sevgilisi bakın kim çıktı!

Farah Zeynep Abdullah, komedyen sevgilisi ile fena yakalandı: Sevgilisi bakın kim çıktı!

06.01.2024 07:59 | Son Güncelleme:
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Farah Zeynep Abdullah, komedyen sevgilisi Yavuz Günal ile ilk kez görüntülendi. Bir partiden çıkan Farah Zeynep Abdullah ile Yavuz Günal el ele objektiflere yansıdı. İkili muhabirlerin sorularına yanıt vermezken Yavuz Günal, kapüşonla yüzünü kapattı.

"Aşk-ı Memnu" eserinin film uyarlaması "Bihter"de Boran Kuzum ile başrolleri paylaşan ve yapıma ortak olan Farah Zeynep Abdullah hem kariyeri hemde özel hayatıyla gündemden düşmüyor. Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü oyuncu her paylaşımıyla olay oluyor.

"Bihter" filmi ile adından söz ettiren ünlü oyuncu Farah Zeynep Abdullah Emirgan'daki bir partiden çıkarken objektiflere yansıdı.

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Farah Zeynep Abdullah "Yavuz Diye Bir Çocuk" adlı gösteriyle tanınan 36 yaşındaki komedyen sevgilisi Yavuz Günal'la birlikte ilk kez görüntülendi. Yavuz Günal'ın, kapüşonla yüzünü kapattığı görüldü.

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Kendisini görüntüleyen basın mensuplarının sorularına yanıt vermek istemeyen Farah Zeynep Abdullah, sessizliğini korudu. El ele yürüyen çift, ardından hızlıca otomobillerine binerek oradan ayrıldı.

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