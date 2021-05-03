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  4. Farah Zeynep Abdullah Sağlık Bakanı'na seslendi! "Lütfen bir adım atılsın"

Farah Zeynep Abdullah Sağlık Bakanı'na seslendi! "Lütfen bir adım atılsın"

03.05.2021 09:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Masumlar Apartmanı dizisinde oynadığı İnci karakteriyle ekranda olan Farah Zeynep Abdullah, aşı yorumuyla gündem olmuştu. Ünlü oyuncu şimdi de Sağlık Bakanı'nı tagleyerek bu konuda talepte bulundu.

Farah Zeynep Abdullah Sağlık Bakanı'na seslendi! "Lütfen bir adım atılsın"

Farah Zeynep Abdullah, 17 günlük tam kapanma kararının ardından dizi setlerinde çalışanların da aşılanması gerektiği görüşünü sosyal medyada paylaştı.

Genç oyuncu Oyuncular sendikasının da desteğini aldı. Saatlerce aynı ortamda çalışan ve kimi zaman 100 kişiyi geçen setlerde, tüm önlemlerin alınmasına karşılık hem oyuncular hem de kamera arkası çalışanlar arasında koronavirüs vakaları da artıyor. Bu sebeple sendika ve pek çok oyuncu aşı talebinde bulunuyor.

Farah Zeynep Abdullah tam kapanmada setlerin devam etmesine isyan etti!Farah Zeynep Abdullah tam kapanmada setlerin devam etmesine isyan etti!

Farah Zeynep Abdullah da bu konuda isyan eden isimlerden biri. Oyuncu, “Tam kapanmada dizi setleri devam etsin kararı çıktı.Biz de ediyoruz, edelim ama futbolcular bile aşılanırken tam kapanmada çalışan set emekçilerinin aşı planlamasında asla konuşulmamasını benim aklım ve mantığım almıyor” diyerek isyan etmişti.

Ekran Alıntısı

Farah Zeynep Abdullah bu talebinden geri adım atmıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya seslenen ünlü oyuncu şunları söyledi: "Sayın Koca; sektörümüz en az haftada 5 gün, günde 12 saat çalışıyor, işin doğası gereği sosyal mesafeyi korumak çok güç olabiliyor, daha önce Oyuncu sendikası 2 kez aşı için başvurmasına rağmen hiçbir cevap alınamadı, set emekçilerinin sağlığı için lütfen bir adım atılsın."

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Fahrettin Koca Farah Zeynep Abdullah Sağlık Bakanı
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Okuyucu Yorumları 1 yorum
onlarin.parasi var yurt disinda yaptirabilirler

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