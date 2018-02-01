Farah Zeynep Abdullah'tan güldüren öpüşme itirafı

'Unutursam Fısılda'da bir şarkıcıyı oynayan ve birçok şarkı seslendiren Farah Zeynep Abdullah, ArifV216'da ise Ajda Pekkan'ın gençliğine hayat vermişti. Şimdilerde ise yeni dizi “Gülizar”da da şarkıcılık hayalleri kuran bir karakteri canlandıran 28 yaşındaki oyuncu, ELLE dergisine verdiği röportajda albüm hazırlığında olduğunu ifade etti.

Sadece şarkı söylemekle kalmayan ve kendi şarkı sözlerini de yazan Zeynep Abdullah, artık bunları paylaşma zamanının geldiği vurgulayarak, “Fazla şey birikti. İlk başta neden paylaşayım ki diye düşünüyordum ama geçen yıl birden kararımı değiştirdim" dedi.

"Kaç kişi dinler önemli değil, paylaşmak istiyorum" diyen Zeynep Abdullah, "Aslında buna albüm demek doğru mu ondan da emin değilim. Beş şarkılık, küçük bir şey olabilir. Bu konu üzerinde çalışmaya başladım. Acelem olmadığı için tadına vara vara yapmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

"İLK AŞIK OLDUĞUMDA..."

Zeynep Abdullah, çocukluk aşkından bugününe birçok soruyu da yanıtladı. “İlk aşık olduğumda 13-14 yaşında olduğunu söyleyen Zeynep Abdullah sözlerine şöyle devam etti: "Platonik başladı. Bir gün onu aradım, ‘Senden hoşlanıyorum ama herhangi bir karşılık beklemiyorum’ dedim."

"İlk öpücük dersen... Yazlıktaydık, Avşa’da. Popüler bir çocuk vardı, gece onunla kumsalda bir sandalın yanında oturuyorduk, tam öpüşecekken arkadan annemin sesini duydum. Avaz avaz bağırıyordu, öpücük yarım kaldı. Şu an ise hayatımda kimse yok, rahatım.”

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