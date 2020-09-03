Farah Zeynep Abdullah'tan Reynmen açıklaması

Farah Zeynep Abdullah, dün akşam Bebek'te görüntülendi. Bir otelde arkadaşları ile buluşan Abdullah, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

31 yaşındaki oyuncu, sosyal medya fenomeni Reynmen lakabı ile tanınan Yusuf Aktaş ile aşk yaşadığı iddiaları hakkında konuştu. Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Farah Zeynep Abdullah, "Yazılanların hiçbiri doğru değil. Hayatımda kimse yok" diyerek son noktayı koydu.

Oyuncu, geçtiğimiz aylarda Aktaş ile tenis oynarken görülmüştü.

İkilinin samimi halleri akıllara "Aşk mı yaşıyorlar?" sorusunu akıllara getirmişti.

