MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Farah Zeynep Abdullah'tan Reynmen açıklaması

Farah Zeynep Abdullah'tan Reynmen açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.09.2020 10:55 | Son Güncelleme

Farah Zeynep Abdullah, önceki akşam Bebek'te objektiflere yansıdı. Muhabirlerle ayaküstü sohbet eden ünlü oyuncu, Reynmen lakaplı sosyal medya fenomeni Yusuf Aktaş ile aşk yaşadığı iddiaları hakkında konuştu.

Farah Zeynep Abdullah'tan Reynmen açıklaması

Farah Zeynep Abdullah, dün akşam Bebek'te görüntülendi. Bir otelde arkadaşları ile buluşan Abdullah, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

31 yaşındaki oyuncu, sosyal medya fenomeni Reynmen lakabı ile tanınan Yusuf Aktaş ile aşk yaşadığı iddiaları hakkında konuştu. Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Farah Zeynep Abdullah, "Yazılanların hiçbiri doğru değil. Hayatımda kimse yok" diyerek son noktayı koydu.

Oyuncu, geçtiğimiz aylarda Aktaş ile tenis oynarken görülmüştü.

İkilinin samimi halleri akıllara "Aşk mı yaşıyorlar?" sorusunu akıllara getirmişti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
181 yıl önce ölen belediye başkanının kalbi bulundu!181 yıl önce ölen belediye başkanının kalbi bulundu!
Karantina evi olay oldu! İnanılmaz detaylar...Karantina evi olay oldu! İnanılmaz detaylar...
Çukur dizisinde önemli ayrılık! Çukur dizisinde önemli ayrılık!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Bakanlık'tan 'düğün' genelgesi: Kısıtlamalar ülke genelinde uygulanacak
Bakanlık'tan 'düğün' genelgesi: Kısıtlamalar ülke genelinde uygulanacak
Boşanma aşamasındaki astsubay eşinin iş yerini kana buladı
Boşanma aşamasındaki astsubay eşinin iş yerini kana buladı
Türkiye'den Doğu Akdeniz'de 2 yeni Navtex
Türkiye'den Doğu Akdeniz'de 2 yeni Navtex
Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında kritik toplantı
Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında kritik toplantı
Araç sahipleri dikkat! Süre uzatıldı
Araç sahipleri dikkat! Süre uzatıldı
Fenerbahçe'ye dünya yıldızı golcü!
Fenerbahçe'ye dünya yıldızı golcü!
İlginizi Çekebilir
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Göğüs ucu kapağını çıkarmadan ayna karşısına geçti
Göğüs ucu kapağını çıkarmadan ayna karşısına geçti
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Murat Övüç'e saldırı! Tokat attılar...
Murat Övüç'e saldırı! Tokat attılar...
FOX Haber'den yeni sezon tanıtımı! Fatih Portakal da var Selçuk Tepeli de...
FOX Haber'den yeni sezon tanıtımı! Fatih Portakal da var Selçuk Tepeli de...
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Mariah Carey’nin karantina evi olay oldu! Milyon dolarlık...
Karantina evi olay oldu! İnanılmaz detaylar...
Hadise’nin Küçük Bir Yol şarkısına Benek’li kutlama!
Kutlama pastasında şaşırtan detay!
Bennu Yıldırımlar 1988 yılına götürdü!
Yıllar sonra paylaştı! 'Rol aldığım ilk oyun'
Doğum yapan Iskra Lawrence formunu korumak için tırmandı
Doğum sonrası kendini dağa taşa vurdu
Alpaslan Öztürk eşi Ebru Şancı'ya yaptığı yorumlarla güldürdü
Sen misin ifşa eden! 'Yatmaya gelmiş'
Burak Özçivit eski imajına döndü! Fahriye Evcen yorumsuz bırakmadı
Eski haline döndü! Karısı bakın ne dedi
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.