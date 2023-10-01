Farah Zeynep Abdullah ve Hande Ataizi Bihter setinde gerildi ve küstü

Bir döneme damga vuran Ruhsar dizisiyle hafızalara kazınan Hande Ataizi sık sık yıllara meydan okuyan fiziğiyle dikkat çekiyor. "Bihter" adıyla filmi yapılacak olan Aşk-ı Memnu'nun yeni Firdevs'i ünlü oyuncu Hande Ataizi olmuştu.

Camdaki Kız'dan sonra Bihter filminden teklif alan oyuncu sete girdi.

Filmin başrolünde olan Farah Zeynep Abdulah ve Hande Ataizi sette gerildi. İddiaya göre; ikili gerilimden sonra birbirine küstü.

Hande Ataizi bir diğer iddiaya göre yakın çevresine "Çekimler bittiği için çok mutluyum" dedi.

Bihter’i Farah Zeynep Abdullah’ın Behlül’ü Boran Kuzum’un, Matmazel’i Ebru Özkan’ın, Nihal’i Helin Kandemir ve Beşir’i Lorin Menhart’ın canlandıracağı dizinin kadrosu gündem olmuştu.

